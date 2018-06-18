慣竊偷遍大台北 開保時捷還收徒弟

（中央社記者王鴻國新北18日電）蘆洲分局今天宣布逮獲偷遍大台北地區、自稱沒有打不開的鎖的張姓慣竊「甩手」，他靠著闖空門搜刮被害人財物，不僅以保時捷代步，還收徒弟一起犯案，但歹路走多仍失風被逮。

警方調查，蘆洲派出所日前接獲民眾報案表示住家疑似有竊嫌入侵，警方接獲報案後立即前往現場，並當場逮捕張姓及林姓兩名竊嫌，取出作案開鎖工具、針孔攝影機及屋主家中遭竊蘋果筆電，才坦承犯案。

警方表示，張嫌曾發生過車禍，導致左手萎縮，會不自覺甩手，友人因此給他取了一個「甩手」的綽號，但他靠著「自我進修」，熟悉各種門鎖結構，甚至單手就可輕易開啟一般門鎖，自稱沒有打不開的鎖。