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中央社

慣竊偷遍大台北 開保時捷還收徒弟

中央社2018/06/18 09:31
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者王鴻國新北18日電）蘆洲分局今天宣布逮獲偷遍大台北地區、自稱沒有打不開的鎖的張姓慣竊「甩手」，他靠著闖空門搜刮被害人財物，不僅以保時捷代步，還收徒弟一起犯案，但歹路走多仍失風被逮。

警方調查，蘆洲派出所日前接獲民眾報案表示住家疑似有竊嫌入侵，警方接獲報案後立即前往現場，並當場逮捕張姓及林姓兩名竊嫌，取出作案開鎖工具、針孔攝影機及屋主家中遭竊蘋果筆電，才坦承犯案。

警方表示，張嫌曾發生過車禍，導致左手萎縮，會不自覺甩手，友人因此給他取了一個「甩手」的綽號，但他靠著「自我進修」，熟悉各種門鎖結構，甚至單手就可輕易開啟一般門鎖，自稱沒有打不開的鎖。

警方發現，張嫌在民國97年曾因組竊盜集團案遭警查獲並移送判刑入監服刑10年，才於今年3月底假釋出獄，但因好賭成性並欠下百萬賭債下重操舊業，靠著多年鑽研「自我進修」開鎖的功夫，只要利用一串萬能鑰匙就能迅速侵入他人屋內搜刮。

警方表示，張嫌和「徒弟」林姓男子涉及多起竊盜案件，行竊地點遍及大台北地區，初步清查，光是5月迄今就至少犯案13起，估計得手金額估計逾新台幣500萬元，警方循線查扣張嫌用以代步的保時捷並持續追查贓物流向，兩人訊後即依涉嫌竊盜罪移送法辦。（編輯：張銘坤）1070618

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