東港黑鮪魚之鄉　端午龍舟賽雨中水上競技

2018屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動之一的「端午龍舟競賽」，17日上午舉行開幕由屏東縣長潘孟安為龍舟賽揭開序幕，同時感謝鎮公所團隊，即時清除布袋蓮的淤積，及警消單位於安全上的維護，讓選手這兩天能在東港溪畔進行激烈競賽，爭取最高榮譽。

潘孟安表示，東港龍舟競賽自民國78年辦理至今即將邁入第30年，是屏東最具規模與傳統特色的水上體育競賽，更配合每年的屏東黑鮪魚文化觀光季，活絡東港鎮觀光產業，縣長也預告將於大鵬灣盛大舉行的2019台灣燈會在屏東，邀請全國民眾迎接屏東最精彩的一年。