東港黑鮪魚之鄉　端午龍舟賽雨中水上競技

2018屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動之一的「端午龍舟競賽」，17日上午舉行開幕由屏東縣長潘孟安為龍舟賽揭開序幕，同時感謝鎮公所團隊，即時清除布袋蓮的淤積，及警消單位於安全上的維護，讓選手這兩天能在東港溪畔進行激烈競賽，爭取最高榮譽。
潘孟安表示，東港龍舟競賽自民國78年辦理至今即將邁入第30年，是屏東最具規模與傳統特色的水上體育競賽，更配合每年的屏東黑鮪魚文化觀光季，活絡東港鎮觀光產業，縣長也預告將於大鵬灣盛大舉行的2019台灣燈會在屏東，邀請全國民眾迎接屏東最精彩的一年。
▲東港端午龍舟競賽」17日至18日在東港溪畔激烈展開。（圖／屏東縣政府提供）
屏東縣體育發展中心指出，今年競賽分為大型龍舟競賽20人制及小型龍舟競賽12人制，組別有公開男子組、學校機關團體組、公開女子組、國中男子組及國中女子組等五組；本屆來自全國各路勁旅將角逐男子公開組20萬元、學校機關團體組10萬元、女子公開組10萬元及國中男、女子組各3萬元優渥獎金，今年參賽隊伍總共53隊，共計1,317人參加，競賽勢必精彩可期。
▲屏東黑鮪魚文化觀光季系列活動端午龍舟競賽」開幕典禮由縣長潘孟安主持。（圖／屏東縣政府提供）
另外今年龍舟競賽將透過屏南有線電視現場LIVE直播，讓更多鄉親即時觀看精彩賽况。活動當日除了精彩的龍舟競賽之外，東港溪畔周邊亦有辦理政令宣導活動，誠摯歡迎蒞臨2018屏東縣端午龍舟競賽現場，為選手們加油打氣，享受東港黑鮪魚之鄉的熱情。