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淡水大拜拜／蓬萊老祖成道千秋　日巡暗訪全境平安

保庇2018/06/18 09:00
淡水大拜拜／蓬萊老祖成道千秋　日巡暗訪全境平安（圖／保庇）
淡水大拜拜／蓬萊老祖成道千秋　日巡暗訪全境平安（圖／保庇）

（文／林書竹　民俗文化一年級）端午除了吃粽子、祭祖、立蛋、划龍舟之外，北部地區的朋友還有一項選擇，那就是到淡水參加清水祖師成道千秋的慶典，也就是俗稱的淡水大拜拜。農曆五月初五為暗訪，初六為日巡，清水祖師將會進入我們熟悉的淡水老街，護佑當地居民商家一整年的平安。

若是哪有廟會就往哪裡跑的朋友，想必上半年已經跑得雙腿疲軟，加上上週的新莊大拜拜肯定收穫滿載。來到淡水大拜拜就代表年已過了一半，上半年北部廟會的重頭戲也告一段落。淡水大拜拜的主角清水祖師（又稱蓬萊老祖，落鼻祖師），關於祂的來歷請參考《哎呦！我的鼻子掉下來　清水祖師》，是如何演變為今日的淡水盛事？

早期只有在瘟疫發生的時候，才會舉行清水祖師遶境，且以邪魔瘴癘出沒的夜間為主，並沒有固定的遶境日期，依照文獻記載曾在明治31年（西元1898年）7月連續遶境三晚。炎熱的夏季時常發生疾病流行，明治43年之後，清水祖師遶境便固定為農曆五月初五初六，但此時淡水尚未建立清水巖，隨著遶境規模越來越大，當地仕紳商討之下才於現址建廟。

清水祖師遶境鼎盛時期，不僅當地仕紳商家加入，連政府官員地方保正也支持，由於參與廟會遶境的陣頭藝閣豐富多元，便延伸成為才藝競賽，由當地商會贊助提供獎旗彩金，邀請警察與關於擔任評審。甚至皇民化運動全台民間信仰遭受迫害時，清水祖師遶境也未被官方禁止，依然如期舉行延續至今。

今年暗訪日巡因參與人數眾多皆分為二隊，要看暗訪的朋友請在下午六點半抵達淡水，日巡則是初六上午十點半集合。遵循傳統由信眾自發成為清水祖師的部將，扮百將是值得一看的要點，以及極少在公開場合演出的淡水南北軒也會參與暗訪。大家一起來慶祝清水祖師成道千秋吧！

延伸閱讀：

羅漢降龍大吉利　祖師指點淡水清水巖

資料來源：

淡水清水巖（祖師廟）

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關鍵字成道千秋日巡暗訪淡水大拜拜清水祖師蓬萊老祖遶境
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