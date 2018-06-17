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敦睦支隊訪問薩爾瓦多　捐贈醫療設備深化交流合作

軍聞社2018/06/18 07:59
▲ 敦睦支隊航抵薩爾瓦多並進行醫療設備捐贈，我國駐薩爾瓦多大使謝妙宏（中）、海軍司令黃曙光上將（右四）率支隊代表與該國重要貴賓在救護車前合影。（軍聞社記者周昇煒攝）
▲ 敦睦支隊航抵薩爾瓦多並進行醫療設備捐贈，我國駐薩爾瓦多大使謝妙宏（中）、海軍司令黃曙光上將（右四）率支隊代表與該國重要貴賓在救護車前合影。（軍聞社記者周昇煒攝）
醫療設備捐贈品項計有12項、61件，支隊官兵利用叉動車及吊臂進行物資搬運。（軍聞社記者周昇煒攝）薩爾瓦多準備當地的精彩舞蹈迎接敦睦支隊到訪。（軍聞社記者周昇煒攝）海軍樂隊官兵以多元的曲風配合儀隊進行精彩操演。（軍聞社記者周昇煒攝）海軍儀隊利用時間差展現精彩的波浪隊形。（軍聞社記者周昇煒攝）

（軍聞社記者周昇煒隨艦採訪報導）中華民國「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」第2站抵達中美洲友邦薩爾瓦多，受到該國政府、民眾及僑胞熱情歡迎，歡迎儀式上同時舉行救護車、乳房攝影、Ｃ型臂Ｘ光機等60餘件醫療裝備捐贈，展現臺薩兩國在軍事、醫療、文化等各方面的交流與合作。

　敦睦支隊3艘軍艦停靠於薩國西部阿卡乎特拉（Acajutla）港，中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏、薩國防部長慕其亞（David Munguia Payes）、最高法院院長皮耶拉(José Armando Pineda Navas)、薩國外交部政務次長卡茲內達(Carlos Castaneda)、外交次長米蘭達(Jaime Miranda)及相關部隊官兵、薩國Caluco市中華民國小學師生、旅薩僑胞和大使館團員等人均在港口熱烈歡迎。

　謝大使在歡迎儀式上致詞表示，敦睦遠航訓練支隊不僅負有保衛中華民國海域及守護疆土的責任，同時，也象徵著傳遞和平及友誼的使者，中華民國的各項合作計畫，均是以最大的誠意來協助薩國的繁榮及發展，敦睦艦隊的到訪更加強化臺灣與薩爾瓦多之間的邦誼，兩國政府、軍隊及人民也將更緊密地交織在一起，兩國必將持續不斷深化各項交流及合作。

　值得一提的是，海軍司令黃曙光上將正在該國進行軍事交流訪問，也共同見證中華民國與薩爾瓦多之間的軍事醫療援贈成果；黃司令致詞時表示，兩國建交已經經歷76年，相互間的軍事交流非常密切，「我們非常重視這一份情誼，未來我們不管是在醫療，甚至於海上人道救援等等，我們都會大力的支持和幫助。」

　薩爾瓦多國防部長慕其亞將軍致詞時強調，中華民國（臺灣）和薩爾瓦多之間的軍事關係日益強化，「薩爾瓦多和臺灣的軍隊，不僅維護我們國家的安全，同時也是保障國家民主制度發展的重要因素。」

　歡迎儀式中除了進行醫療裝備捐贈外，敦睦支隊海軍樂儀隊、海軍官校鼓號樂隊及陸戰莒拳隊官兵也在阿港廣場進行表演，精湛演出獲觀眾熱烈讚賞。

　隨後，薩國重要官員、我旅薩僑胞等貴賓登艦參觀磐石軍艦文宣館，瞭解中華民國在國防自主、科技、工藝及藝術方面的成就與進步，並參加歡迎酒會，品嚐由艦上官兵準備的道地臺灣美食。

　酒會中，薩國國防部長慕其亞頒贈黃司令「海軍將官藍海勳章（大授）」、高支隊長「海軍將官藍海勳章（襟授）」，並由薩爾瓦多海軍參謀長梅林諾上校頒贈「海軍軍官藍海勳章（襟授）」予支隊重要幹部；黃司令也代表中華民國回贈該國參謀長梅林諾上校「五等雲麾勳章（領授）」，表彰雙方共同推動軍事合作交流的諸多貢獻。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
海上加油作業/系列三敦訪薩爾瓦多/系列一

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