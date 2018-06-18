用微波煮熟腫瘤 治肝癌有新招

（中央社記者陳偉婷台北18日電）一名68歲婦人去年底罹胰膽管癌，手術切除又做化療，不料今年又發現肝轉移，有一顆2公分腫瘤。北榮團隊採微波熱能消腫瘤，婦人術後4小時就能下床。

肝臟內的惡性腫瘤依不同情況，傳統的治療方式包含手術切除、熱射頻或血管栓塞等對人體組織傷害性較低的低侵襲性治療。

台北榮民總醫院胃腸肝膽科主任黃怡翔表示，從民國89年初期開始，臨床上針對不適合手術切除、單顆5公分以下，或是最多3顆3公分以下腫瘤，採用熱射頻消融治療。

熱射頻效果和外科手術切除相當，但有2缺點，其一是肝臟血管多，若腫瘤靠近大血管，燒灼效果不佳，癌細胞無法清除乾淨；其二是當腫瘤大、顆粒多時，燒灼時間拉長，病人常抱怨「太熱」、「會痛」。