大阪強震最大震度6弱 至少2人死亡

日本放送協會（NHK）報導，在觀測到震度6弱的大阪府高槻市，有一名9歲女童心肺停止。

日本氣象廳表示，大阪今天上午發生的地震，大阪府北部達震度6弱。另外，京都府南部觀測到震度5強、滋賀縣南部、兵庫縣南東部、奈良縣則是震度5弱。

同樣是觀測到震度6弱的大阪府箕面市，一間民宅的62歲婦女被倒下的暖爐壓到腳，送醫治療。另外，在觀測到震度5強的豐中市、島本町有6人受傷送醫。

關西電力公司表示，截至上午8時20分，大阪府約有17萬250戶、兵庫縣內約有690戶停電。

受到地震影響，大阪瓦斯公司暫時停供瓦斯給大阪府高槻市和茨木市的住戶，約有10萬戶受影響。

在交通方面，鐵路、地鐵暫時停駛。山陽新幹線在新大阪和岡山之間停電，全線停駛。另外，東海道新幹線在東京和小田原之間、名古屋和岡山之間停駛，北上與南下列車停駛。關西機場上午8時15分左右確認無災情，班機起降照常運作。（編輯：屈享平）1070618