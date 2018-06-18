停建捷運黃線？林智鴻：韓國瑜天龍觀點戕害鳳山

針對平面媒體報導，國民黨高市長候選人韓國瑜面對捷運黃線建設預算問題稱「不可能為一個案子把所有錢砸進去」、「過度的、高額的花費一率喊卡」云云，民進黨鳳山區市議員候選人林智鴻質疑，韓國瑜重彈高雄負債老調，並影射要把鳳山民眾期待的捷運黃線「喊卡」，根本就是天龍觀點作祟，戕害鳳山發展。
林智鴻表示，黃線建設在鳳山不只是交通建設，更是帶動從五甲到赤山，鳳山軸線翻轉的一項重大工程，過去市府好不容易爭取列入前瞻計畫，市民也都引頸期盼，但國民黨一路在議會唱衰、杯葛，韓國瑜此刻拋出「喊卡說」，無視長年來南北建設失衡的事實，更視高雄人近用大眾運輸的權利於無物，凸顯其對城市發展思考淺薄的台北過客心態。
林智鴻指出，財務健全固然要面對，比起新北市光去年舉債超過三百億，高市府卻能在有限條件下做到零舉債，不只使盡全力要讓黃線蓋起來，未來市府團隊更將透過場站開發與都市規劃，讓財源與進步可以兩全，而不是像韓國瑜一樣懼怕未來招商引資的挑戰，因噎廢食。
林智鴻抨擊，韓國瑜如果沒有開闢財源的能力，自然也沒有能力興建捷運，若真如此，並非市民無權享受捷運，而是韓不夠格擔任市長，「蓋與不蓋」必須向市民交代清楚，不要閃躲！他也認為韓國瑜用天龍觀點要高雄人省錢之前，應先向交代自己在北農是如何花錢，否則實在是欠缺說服力。