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總統盃黑客松獲獎團隊 將赴紐西蘭參賽

中央社2018/06/18 10:16
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北18日電）行政院政務委員唐鳳機要秘書黃子維今天表示，紐西蘭政府將舉辦黑客松，透過唐鳳邀請台灣隊伍參賽，將由總統盃黑客松獲獎團隊「搶救水寶寶」前往參加，盼後續有更多合作機會。

總統盃社會創新黑客松競賽日前選出五支優勝隊伍，由總統蔡英文親自頒獎，其中台灣自來水公司的「搶救水寶寶」以大數據和機器學習方式找出漏水管線，獲得肯定。

黃子維告訴中央社記者，紐西蘭威靈頓地區經濟發展局（Wellington Regional Economic DevelopmentAgency , WREDA）等單位主辦的黑客松競賽LightningLab Govtech將於今年8月中到11月中舉行，主辦單位透過唐鳳邀請台灣隊伍參賽。

黃子維表示，經評估後，將選派「搶救水寶寶」，由台水、資策會與行政院資訊局等單位的公務員跟國營企業員工組成2到4人的團隊，前往紐西蘭參加；以延續總統盃黑客松的精神，不會因為總統頒完獎就結束。

黃子維指出，「搶救水寶寶」參加紐西蘭的黑客松有幾個意義，第一，紐西蘭也是新南向國家，落實政府的新南向政策；第二是讓台灣的公務員有直接跟紐西蘭的公務員有互動合作的機會；此外，若是隊伍在紐西蘭有不錯的成績，後續就可能有更多的雙邊合作空間。（編輯：楊凱翔）1070618

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