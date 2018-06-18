〈第一次投保就上手〉醫療險理賠爭議多 入手前先搞懂

醫療險為民眾最普遍投保的險種，根據評議中心的理賠爭議統計，最常見的理賠爭議為必要性醫療，而如何避免發生理賠爭議，壽險業者建議，民眾在投保前，可留意包括疾病及醫院等名詞定義、實支實付和定額型差異、何謂住院為前提給付以及除外責任等七大事項。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，健康險一般可分為住院醫療險、重大疾病險、癌症險與失能險等，其中最常見的就是住院醫療險，民眾投保住院醫療險前，可留意以下事項。

第一、實支實付型和定額型差異。實支實付型是補償住院期間產生自費醫療費用，通常會設定一個最高額度作為理賠上限；定額型則是以住院天數或手術類別給付一定金額的保險金。