大陸女演員新婚前洗頭　遇劫慘遭殺害

大陸一名新人演員張遇晴15日突然失蹤，失聯的消息迅速在網路上傳開來，警方著手展開調查後，在雲南藝術學院呈貢校區的小河裡打撈到屍體，而兇手是一間理髮店的老闆，雙方因為消費糾紛引發衝突，老闆憤而徒手將她掐死，將屍體丟入河中，試圖掩埋證據。

張遇晴失聯後，她的未婚夫相當著急，警方依據線索鎖定雲南藝術學院呈貢校區，並調閱監視器發現15日下午3時44分，張遇晴身穿白色上衣、黑色外套、黑色短裙，完全沒有任何異樣，不過到了晚間六點，未婚夫卻完全聯繫不上她，甚至還收到她的訊息說：「手機摔壞了，要拿去修」。