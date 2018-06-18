大陸女演員新婚前洗頭　遇劫慘遭殺害

大陸一名新人演員張遇晴15日突然失蹤，失聯的消息迅速在網路上傳開來，警方著手展開調查後，在雲南藝術學院呈貢校區的小河裡打撈到屍體，而兇手是一間理髮店的老闆，雙方因為消費糾紛引發衝突，老闆憤而徒手將她掐死，將屍體丟入河中，試圖掩埋證據。
張遇晴失聯後，她的未婚夫相當著急，警方依據線索鎖定雲南藝術學院呈貢校區，並調閱監視器發現15日下午3時44分，張遇晴身穿白色上衣、黑色外套、黑色短裙，完全沒有任何異樣，不過到了晚間六點，未婚夫卻完全聯繫不上她，甚至還收到她的訊息說：「手機摔壞了，要拿去修」。
這些事情的發生令家屬起疑，認為手機摔壞了要怎麼傳訊息，而張遇晴平常都是用微信傳訊息，但這次卻傳簡訊，讓家屬擔心張遇晴是否遭遇不測。警方經過24小時的調查後，在小河內打撈到張遇晴的屍體，並循線追查到嫌犯，就是一間理髮店的老闆。
▲張遇晴主演的歌舞電視劇《官渡人》，目前正熱播中。（圖／翻攝微博, 2018.06.18）
理髮店老闆向警方表示，張遇晴持舊卡到店內消費，但是老闆已經換人不承認舊卡，兩人發生爭執，最後惱羞成怒掐死對方。而黃遇晴的未婚夫得知憾事後非常難過，因為兩人即將要在八月步入禮堂，沒想到卻發生這樣的事，希望能夠嚴懲兇手。