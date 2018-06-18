NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大阪強震　謝長廷回報台灣僑民狀況殘殺17主播！竟是先捅兩刀再勒死凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

提出全球暖化趨勢 漢森獲唐獎肯定

中央社2018/06/18 10:33
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者余曉涵台北18日電）首位提出全球暖化趨勢的科學家詹姆士．漢森獲得第3屆唐獎永續發展獎。漢森在幾個永續性的領域都是開創者，包含提出全球暖化趨勢、全球暖化造成的天氣影響等。

唐獎基金會今天公布第3屆永續發展獎得主，由詹姆士．漢森（James Edward Hansen）、維拉布哈德蘭．拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）共同獲得。

得主之一的漢森，1941年出生於美國愛荷華州丹尼森市，畢業於美國愛荷華大學博士，主修物理學。

漢森在美國國家航空暨太空總署（NASA）服務了46年，也是知名的全球暖化專家，曾經登上時代雜誌世界百大影響力人物，也獲得美國地球物理聯盟羅傑．雷維爾獎章等多項肯定。

漢森在幾個永續性的領域都是開創者，在科學領域方面，1970年代漢森參與建立了全球最早的兩個全球三維氣候模式中的GISS模式，也是首先探討分析水汽、雲量及地表反射度回饋等交互作用改變時，對全球溫度會造成何種影響，並做了定量解釋。

漢森也是首位整理出全球溫度的分佈、首位提出分析出全球溫度變化超出自然變化範圍，提出有全球暖化趨勢的科學家。

1980年代，漢森也提出全球暖化可能會造成更強烈的風暴及極端天氣，漢森也指出，溫室效應氣體對氣候系統的影響，不僅是現有的排放量，其累積的排放量也是有深遠影響。

漢森跟其團隊也在2008年提出，研究指出350ppm的二氧化碳濃度是平和及穩定氣候系統的所能容許的上限，但2018年時已高達410ppm。影響2016年的巴黎氣候協議做出國際間應限制增溫不超過攝氏2度為原則，且儘可能以1.5度為限的結論。

但漢森也認為，要達到他提出的將濃度降至350ppm，國際間需不再開採蘊藏的化石燃料，同時搭配經濟上的誘因，來加強技術發展，將全球由化石燃料主導的能源經濟型態，轉變為永續的清淨能源經濟型態，才有可能。

除了學術成果外，漢森1988年擔任NASA哥達太空研究所長期間，在有電視轉播的美國國會公開聽證會上宣告「全球暖化已經發生了」，因為他的證詞，也讓外界更瞭解全球氣候變遷議題，也成為史上很重要的轉捩點。

唐獎基金會認為，漢森提出了氣候變遷的警訊，付出了許多心力，做出了傑出的科學成果，那些成果對世人瞭解全球暖化的威脅，有卓越的貢獻。

同時漢森也以淵博的學識跟非凡的說服力，持續主張用有效的技術發展及政策，來減輕全球暖化造成的衝擊。（編輯：劉政權）1070618

唐獎永續發展獎 兩學者獲獎

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan