提出全球暖化趨勢 漢森獲唐獎肯定

漢森在美國國家航空暨太空總署（NASA）服務了46年，也是知名的全球暖化專家，曾經登上時代雜誌世界百大影響力人物，也獲得美國地球物理聯盟羅傑．雷維爾獎章等多項肯定。

（中央社記者余曉涵台北18日電）首位提出全球暖化趨勢的科學家詹姆士．漢森獲得第3屆唐獎永續發展獎。漢森在幾個永續性的領域都是開創者，包含提出全球暖化趨勢、全球暖化造成的天氣影響等。

漢森在幾個永續性的領域都是開創者，在科學領域方面，1970年代漢森參與建立了全球最早的兩個全球三維氣候模式中的GISS模式，也是首先探討分析水汽、雲量及地表反射度回饋等交互作用改變時，對全球溫度會造成何種影響，並做了定量解釋。

漢森也是首位整理出全球溫度的分佈、首位提出分析出全球溫度變化超出自然變化範圍，提出有全球暖化趨勢的科學家。

1980年代，漢森也提出全球暖化可能會造成更強烈的風暴及極端天氣，漢森也指出，溫室效應氣體對氣候系統的影響，不僅是現有的排放量，其累積的排放量也是有深遠影響。

漢森跟其團隊也在2008年提出，研究指出350ppm的二氧化碳濃度是平和及穩定氣候系統的所能容許的上限，但2018年時已高達410ppm。影響2016年的巴黎氣候協議做出國際間應限制增溫不超過攝氏2度為原則，且儘可能以1.5度為限的結論。

但漢森也認為，要達到他提出的將濃度降至350ppm，國際間需不再開採蘊藏的化石燃料，同時搭配經濟上的誘因，來加強技術發展，將全球由化石燃料主導的能源經濟型態，轉變為永續的清淨能源經濟型態，才有可能。

除了學術成果外，漢森1988年擔任NASA哥達太空研究所長期間，在有電視轉播的美國國會公開聽證會上宣告「全球暖化已經發生了」，因為他的證詞，也讓外界更瞭解全球氣候變遷議題，也成為史上很重要的轉捩點。

唐獎基金會認為，漢森提出了氣候變遷的警訊，付出了許多心力，做出了傑出的科學成果，那些成果對世人瞭解全球暖化的威脅，有卓越的貢獻。

同時漢森也以淵博的學識跟非凡的說服力，持續主張用有效的技術發展及政策，來減輕全球暖化造成的衝擊。（編輯：劉政權）1070618