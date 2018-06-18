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唐獎永續發展獎 兩學者獲獎

中央社2018/06/18 10:31
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北18日電）第3屆唐獎永續發展獎得主今天揭曉，由詹姆士‧漢森（James EdwardHansen）、維拉布哈德蘭‧拉馬納森（VeerabhadranRamanathan）獲得，這也是唐獎舉行以來，首次有2位科學家同時獲得永續發展獎。

唐獎基金會今天公布第3屆永續發展獎得主，由哥倫比亞大學地球學院氣候科學－覺知與解決方案主任詹姆士‧漢森（James Edward Hansen）、加州大學聖地牙哥分校應用海洋科學 Victor C. Alderson 講座教授維拉布哈德蘭‧拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）獲得。

唐獎基金會表示，頒發給這兩位學者是為了表彰他們在氣候變遷及對地球環境永續性衝擊議題上，有開創性的傑出研究。

唐獎基金會指出，他們的研究結果所引導出的科學論述，為之後國際間的相關氣候協定（例如巴黎協議、蒙特婁議定書），及2030永續發展議程的提出，奠定了重要的基礎。

唐獎基金會說，兩位得獎者的研究，不但具有科學的創見，同時對全球永續議題，提供極好的科學支撐，他們的研究讓外界清楚地了解人類活動是如何傷害地球環境。

唐獎基金會表示，2018年的唐獎永續發展獎肯定漢森跟拉馬納森的成就，也就是確認他們在嚴謹的科學探索，將科學成果以坦率的方式和政府及社會各界溝通，引導並促成多項有益於追求永續發展的政策及行動方案等面向所做出的傑出貢獻。（編輯：黃瑞弘）1070618

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