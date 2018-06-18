縣市長選舉 吳敦義訂過半執政目標

（中央社記者謝佳珍台北18日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，年底縣市長選舉，國民黨希望保住原有執政6個縣市，再多贏5至7個縣市，達成過半執政目標。

吳敦義上午在臉書發文表示，他昨晚在「大陸台商黨代表座談餐會」提到，蔡政府執政2年，在兩岸、能源、年改、勞工等諸多議題上，路線錯誤、失信於民，因此，近期在施政滿意度的民調表現上很不理想，不滿意度非常高。

吳敦義說，相較於民進黨的施政無方，很多人都認知到，也懷念起國民黨執政的好。

談到年底縣市長選舉，吳敦義表示，國民黨在22縣市提名定案後，將更加全力以赴。在不過分樂觀，也不過分悲觀的評估下，希望保住原有執政的6個縣市，且再多贏5至7個縣市，達成過半執政目標。