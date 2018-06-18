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中央社

縣市長選舉 吳敦義訂過半執政目標

中央社2018/06/18 10:35
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北18日電）中國國民黨主席吳敦義今天表示，年底縣市長選舉，國民黨希望保住原有執政6個縣市，再多贏5至7個縣市，達成過半執政目標。

吳敦義上午在臉書發文表示，他昨晚在「大陸台商黨代表座談餐會」提到，蔡政府執政2年，在兩岸、能源、年改、勞工等諸多議題上，路線錯誤、失信於民，因此，近期在施政滿意度的民調表現上很不理想，不滿意度非常高。

吳敦義說，相較於民進黨的施政無方，很多人都認知到，也懷念起國民黨執政的好。

談到年底縣市長選舉，吳敦義表示，國民黨在22縣市提名定案後，將更加全力以赴。在不過分樂觀，也不過分悲觀的評估下，希望保住原有執政的6個縣市，且再多贏5至7個縣市，達成過半執政目標。

他說，國民黨必須重新贏得地方選舉，在今年九合一選舉獲得相當程度的斬獲，2020年總統大選才有更好的機會、重返執政，才有希望為台灣、為中華民國再創「拚經濟、不拚清算鬥爭；拚和平、化解兩岸僵局」符合全民期望的新政局。

國民黨已完成年底縣市長選舉布局。國民黨力拚固守現有執政縣市，包括新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江縣等6縣市。

國民黨評估，可望拿下目前同屬泛藍的花蓮縣，而宜蘭縣、彰化縣、嘉義市、雲林縣、澎湖縣，因為民主進步黨陷入內部矛盾或施政成績不佳，應該有機會「綠地變藍天」。

直轄市方面，國民黨除固守新北市，以奪回台北市、台中市為目標。國民黨評估，國民黨台北市長參選人丁守中民調穩定上揚，選情樂觀；台中市方面，現任市長林佳龍有連任包袱，應有奮力一搏機會。（編輯：楊凱翔）1070618

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