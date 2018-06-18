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〈Q3產業景氣展望〉兩大應用 散熱廠營收新成長動能

鉅亨網2018/06/18 10:50
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迎接第 3 季傳統旺季，隨著全球電競參與人數增加、國際賽事陸續將電競列為競賽項目，高階產品散熱需求持續升溫，另在智慧化帶動下，車用相關新應用日增，車用風扇需求也可望成長，包括動力 - KY(6591-TW)、元山科技 (6275-TW) 等散熱大廠，均對下半年營收持樂觀態度。

根據遊戲市場研調機構 Newzoo 報告，今 (2018) 年全球電競參與人數將達 23 億人，帶動全球遊戲市場產值上看 1379 億美元，預估 2021 年遊戲市場將大幅成長 3 成，此外，亞奧理事會 (OCA)5 月公布，將於今年雅加達亞運會將電競列為示範項目，2020 年杭州亞運會也將電競列入正式競賽項目，今年電競預選賽將於 6 月舉辦，預期將帶動新一波的電競硬體產品升級需求。

展望第 3 季，電競顯卡散熱風扇廠動力 - KY 董事長許文昉認為，今年大型電競遊戲的上線人數大幅成長，以及微星、技嘉、華碩及美商艾維克 (EVGA) 等系統廠，計劃推出新款電競顯卡與高階電競 PC，預期將帶動一波強勁成長力道，因此，估計第 3 季傳統旺季會很旺，且隨著輝達新晶片出貨帶動，第 4 季可望衝上營收高峰期。

至於車用部分，今年來車聯網應用日增，先進輔助駕駛系統等 CPU，在進行運算和環境感測時，都會產生高熱，必須增加風扇使用，許文昉表示，公司已成功開發中高階車用空調風扇產品，該項產品已完成品牌車廠整車測試認證，並進入量產出貨階段。

由於車用產品的技術門檻高，開發階段須和客戶系統整合測試，驗證時間較長，產品毛利高於一般風扇產品，因此，除了動力 - KY 之外，元山科技、建準和超眾，均積極加速車用布局。

元山熱傳事業部總經理劉賢文表示，汽車電子是營運主軸，熱傳事業部中，汽車電子占比 35% 為大宗，未來可望提升至 40% 至 42%，其中汽車電子業務 60% 來自歐美車廠、中國則占 40%，目前德國品牌廠訂單能見度至 2025 年。

劉賢文指出，傳熱事業今年訂單確定雙位數成長，其中 BMW 新款車通風座椅訂單計畫至 2025 年底，估今年第 3 季、第 4 季量產，而 11、12 月提前鋪貨，明年 1、2 月訂單會再有一波調節，惟電子業原物料缺貨變數，可能影響客戶拉貨意願，目前供應商體系還在觀察。整體看來，對下半年營收持樂觀態度。

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