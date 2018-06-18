影／口湖下寮仔慶端午　抓泥鰍、玩童玩

為了歡慶端午節的到來雲林縣口湖鄉下寮仔社區17日在順寮宮舉行「端午節抓泥鰍玩童玩慶端午」活動，雲林縣長李進勇、 口湖鄉長林哲凌 、社會處長徐忠徹 、雲林縣議員蔡孟真議員、參選人呂永添、 林昀蔚、王新堯、代表王溪邊、鄭豐喜文教基金會吳繼釗、前立委尹伶瑛等來賓參與抓泥鰍活動。

下寮仔文史協會理事長劉東騰表示，為了讓返鄉的民衆能夠了解在地的文化以及早期 農村田裡抓泥鰍的感覺，所以特別來舉辦抓泥鰍、剖甘蔗、玩泥巴、打陀螺的活動，也讓許多的民眾感受到早期古早農村的生活型態，並邀請村内的婆婆媽媽來教大家包粽子，並透過早期的童玩、海邊專屬的植物 林投葉折成鳥、古吹（嗩吶）、蚱蜢很可愛的動物， 讓小朋友來體驗大家都玩得不亦樂乎。



▲海邊專屬的植物林投葉折成鳥。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.18)

郭良阿媽表示社區內的志工在前兩天就開始在準備包肉粽的材料，將在地的蝦米、紅蔥頭、 舆豬肉下去炒、再透過竹葉將糯米包在一起，讓小朋友能夠來體驗包肉粽的樂趣，準備了一千多顆的肉粽與村民來分享。

從新北回來過節的民眾高世慶表示，第一次來鄉下抓泥鰍的感覺非常的高興，晚上就可以加菜了；參與民眾蔡東霖說這麼有意義的活動，希望明年能繼續舉辦。

下寮仔文史協會總幹事劉勝順也感謝雲林縣政府 、口湖鄉公所 、鄉民代表會 、台電、中油公司來贊助這次活動讓活動能夠圓滿成功順利。



▲下寮仔社區在順寮宮舉行「端午節抓泥鰍玩童玩慶端午」活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.18)



▲下寮仔社區在順寮宮舉行「端午節抓泥鰍玩童玩慶端午」活動。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.18)