影／微型飛彈突擊艇未胎死腹中　明年編預算採購

今年 1 月 5 日，中山科學院舉辦招商會，披露海軍有意籌建 60 艘 45 噸匿蹤微型飛彈突擊艇構想，微型飛彈突擊艇排水量滿載約 45 噸，每艘能夠攜帶 2 枚雄二反艦飛彈，預估單船金額就超過 10 億元。國防部 1 月 8 日發布新聞稿證實，此案是由參謀本部考量未來敵情威脅，在有效運用國防資源及發揮不對稱戰力的思維下，指導海軍建案。

參謀總長李喜明推動的「微型飛彈突擊艇」案，一度傳出總統府國安會有意見，質疑戰時功效有限，一度被認為胎死腹中。不過，軍方官員表示，並未放棄微型飛彈突擊艇採購，預計明年列入國防預算的採購項目之一。

提出微型飛彈快突擊艇案的參謀總長李喜明表示，構想來自 2016 年 7 月的雄三飛彈誤射事件。不過，微型飛彈快突擊艇案在海軍內部引發不同意見，反對派認為微型飛彈艇不切實際，解放軍曾打造 22型飛彈快艇，但是之後也放棄發展飛彈快艇。

反對者也認為，以海軍除役的「海鷗」級飛彈快艇運用為例，在台灣周遭海域冬季東北季風來時海象不佳，飛彈快艇經常在風浪大於蒲氏五、六級以上時，難以出海執行任務。不如多採購陸基反艦飛彈發射車。

此外，據傳 60 艘飛彈快艇加上百餘枚反艦飛彈總投資經費逾百億，但是依照中國大陸解放軍發展的海空與無人機兵力，微型飛彈突擊艇一出港就可能遭到鎖定，根本無法達成預期效果，傳出國安會質疑飛彈突擊艇在戰時能否發生功效，並不認同海軍的做法。

軍方官員指出，對各方意見已經整合，可望列入2019年度國防預算中的採購項目之一。

雄風二型飛彈。(影片中科院提供)