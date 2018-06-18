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〈Q3產業景氣展望〉上半年台手機市場急凍 蘋果、非

鉅亨網2018/06/18 11:00
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台灣今年手機市場買氣急墜，市調機構統計 4 月整體銷量跌破 50 萬支，5 月受到電信三雄 499 之亂的衝擊，Sony Mobile 台灣總經理林志遠預估，整體銷量恐再下滑 2 成，6 月也好不到那裡去；第 3 季除了蘋果新款 iPhone 系列、三星 Note9、Sony 等新機發表上市外，宏達電 (2498-TW) 新旗艦 U12 + 也可望放量，有助拉升市場買氣，相關供應鏈也可望出現新一波拉貨潮。

根據市調單位統計，即使非蘋陣營包括三星、華為、OPPO 等陸續推出旗艦機，但手機市況仍然相當清冷，加上電信三雄 5 月 499 元吃到飽促案吸引逾 200 萬人申辦，估計約吸走 3-4 個電信門號申辦量，讓第 2 季以來急凍的智慧手機買氣更加冷颼颼；不過，第 3 季開始，蘋果及非蘋都將再推新旗艦機，新品上市挹注下，第 3 季買氣可望慢慢回穩。

手機品牌商認為，雖然單綁門號的促案可能有一些空機市場的商機，但因台灣仍以電信綁約購機為主力，因此，消費者在購機行為上的確出現延遲，要如何刺激買氣，各手機品牌都必須更努力行銷才行。

宏達電台灣區總經理陳柏諭透露，5 月中低階空機反而上來，主要是因 499 的效益拉動，至於新旗艦 U12 + 在 6 月上市後，預計 7 月可以進一步放量，今年還將推出五月天 HTC U12 + 限量版手機，手機內建獨家桌面及鬧鈴，可以每天聽五月天阿信的聲音起床。

他說，限量手機是很特別的版本，將搭配套銷售，目前價格還未定出，但會貴一些，預計 7 月初開始預購，8 月出貨；除了新旗艦，下半年還有中階新機上市。

三星旗艦機 S9 系列行銷力道也在放大，與台北文華東方米其林一星餐廳雅閣合作，首度推出點食晨金體驗行銷，把餐飲和 S9+、VR、AR 等技術結合，三星指出，今年來特別加強在台灣的行銷，這項活動也是三星在全球的創舉，台灣是第一個發想及推出的國家。

三星每年有兩波的新旗艦，上半年主打 S 系列，緊接著下半年的新品也將登場，今年還是趕在蘋果新 iPhone 系列前發表 Note 新機， 據傳 Note 9 將在 8 月間發表後上市。

林志遠則是指出，目前智慧手機銷售似乎出現中階機移動的情況，朝 M 型化趨勢發展，Sony 去年在台上市 7 款手機，今年可能更少，不走機海改朝精兵策略發展， Xperia XZ2 Premium 就是鎖定利基市場，預計 7 月下旬上市開賣，台灣將是首波上市國家。

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