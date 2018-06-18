〈Q3產業景氣展望〉塑化旺季到行情有撐 惟歲修定檢

第 3 季邁入傳統石化產業旺季，加上全球經濟景氣展望佳，且亞洲將有 13 家輕油裂解廠歲修，有利支撐石化產品行情。南亞 (1303-TW) 受惠電子材料進入旺季，第 3 季營收可望較第 2 季小幅成長，台化 (1326-TW) 也在旺季需求帶動下，營收預期將優於第 2 季，不過，台塑 (1301-TW) 與台塑化 (6505-TW) 看法相對保守，由於受到歲修與定檢等因素影響，開工率稍降，預期營收將與第 2 季持平或稍減。

展望第 3 季，台塑董事長林健男指出，美國、歐元區、日本與中國等主要經濟體，今年 1 月至 5 月的製造業採購經理人指數維持 50 以上，顯示全球經濟成長力道穩定增溫，有利於石化業營運 ，但由於美國政府強化公平貿易、各國貿易談判糾紛不斷，下游客戶受到產品訂單不確定性影響，購料相對保守，需再觀察後續影響變化。