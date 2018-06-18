高雄亞洲新灣區特貿三招商 前景可期

都發局長王啓川今天表示，特貿三由高市府與台電公司合作招商，是亞洲新灣區首件旗艦等級大案，備受業界關注。政府投入亞洲新灣區建設超過新台幣300億，特貿三堪稱是亞洲新灣區「孔金A」黃金地段，適合主題式購物商場、會展關聯產業、休閒娛樂、技術服務及管理顧問等產業進駐，若符合先引進產業原則，還可以設置水岸住宅。未來有機會打造為結合會議展覽、購物商場、企業辦公、國際飯店及水岸住宅五合一的世貿會展園區。

高雄市政府都市發展局上週五在台北舉辦亞洲新灣區特貿三公告招商前說明會，代理市長許立明市長還特別錄製影片，展現亞洲新灣區優勢潛力，力邀國內外企業投資高雄、首發入主亞灣特貿三。

（中央社記者程啟峰高雄18日電）高市府都發局日前舉辦亞洲新灣區特貿三公告招商前說明會，吸引超過20家以上壽險、金控、百貨、影城、地產及日商等國內外業者出席，一致看好前景，有潛在業者表示評估準備中。

經發局表示，特貿三開發方式結合設定地上權及都市更新權利變換，實施者可於都更後取得部分土地及建物所有權，如在民國110年6月4日前核定都市更新事業計畫，並獲得最高20%容積獎勵增量，以及享有興建期間地租減免優惠措施，大幅提高投資利多。

全案將擇期公告招商，有意投資者請密切關注高雄市都發局官網（http://urban-web.kcg.gov.tw），如欲進一步了解電洽07-3368333轉2239或3521詢問。

依經發局綜合企劃科資料，亞洲新灣區第三種特定經貿核心專用區(簡稱「特貿三」)，位於成功二路與新光路口，分為南、北二基地，街廓均方整，面積5.3公頃，建蔽率60%、容積率630%。

西臨高雄展覽館及高雄軟體科技園區，東接高雄市立圖書總館、新光綠園道、三多百貨商圈，緊臨台鋁MLD、家樂福、IKEA、好市多等賣場，更擁有輕軌、捷運紅線及規劃中黃線的交通優勢，以及港灣水岸第一線海景，是亞洲新灣區蛋黃中的蛋黃，核心中的核心。(編輯:孫承武)1060618