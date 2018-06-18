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赴陸工作先放下優越感 官方鼓勵業界未必準備好

中央社2018/06/18 11:08
中央社 財經 / NOWnews
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過來人經驗談（中央社記者張淑伶上海18日電）一些台灣青年對到大陸找工作蠢蠢欲動，但一線城市競爭壓力大、生活成本高，令人卻步；而其他城市的企業主，可能還沒有準備好接受台灣的求職者。

今年29歲的孟憲霆高二時就來到福州，他的父母原本是台商公司的幹部，後來從事與兩岸交流相關的業務，這些累積的人脈、資源，成為他2015年創辦兩岸金橋人力資源公司的基礎。

孟憲霆的公司主要面向福建省的就業機會，並媒合台灣的求職者。創業近3年來，他觀察到，大陸企業主的想法和台灣求職者的期待之間落差不小，能媒合成功的例子不是那麼多。

首先，福建省的薪資一般來說比不上北京、上海等一線城市。

其次，當地中小企業主認為雇用台灣人意味著更高的成本，即使他們的薪資與本地人相同，在住房和交通上可能要給予更多福利。

而面對不曾到過大陸市場的台灣人，大陸企業主往往必須在生活上給予更多的關心、在工作上給予更多培訓，這樣的過程，對雇主和員工有時候都是壓力。

孟憲霆告訴中央社記者：「福建的中小企業還沒說服自己用台灣人。」

目前，透過孟憲霆的公司想找工作的台灣人，主要是30歲到40歲之間、在台灣已有一定工作基礎的人士，他們希望尋找更多事業成長的機會。此外，還有一部分是研究所畢業不久，有一定年紀的人士。

但真正能媒合成功的，主要是有技能專長者，譬如調酒師、廚師。他們如果想拿比較好的薪水，可能必須肩負店面管理、展店等責任。

孟憲霆說，福建最大的優勢就是離台灣近。此外，兩地的氣候類似，有些傳統產業、農業環境相似，這些是台灣人選擇到福建工作的主要原因。

但就算找到工作，不代表能順利磨合。孟憲霆說，兩岸在專業領域的規格或慣用作法可能不同，不同市場本來就需要學習。

孟憲霆舉例說，曾有台灣從事建築設計的年輕人想在福建標案，最後才知道用的並不是當地的工藝方法，而且連安全標準都過不了，於是他調整心態，選擇和當地人一起創業，重新出發。

但孟憲霆也看過不少台灣人，就此打退堂鼓的。對於打算赴陸就業的台灣人，他建議，無論是生活上還是專業上都要「放下優越感」。

福建只是一個例子，具體而微反應越來越多向台灣青年招手的大陸省市情況。

自從大陸官方2月底公布對台31項措施後，各地方政府陸續推出相應的落實政策。為了「搶人」並做出政績，越是對台灣人來說陌生的省分，可能提供越大的優惠。

對此，孟憲霆認為，對台灣人來說，選擇變多，但不同市場的差異條件可能造成一段混沌期。（編輯：林克倫）1070618

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