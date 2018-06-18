〈Q3產業景氣展望〉新品+傳統旺季 筆電品牌廠Q3

宏碁每年 5 、 9 月都固定推出新品，5 月紐約發佈的電競筆電、桌機及顯示器等新品已經上市，加上 Chromebook 及輕薄筆電搶攻教育與商用市場，有望推升第 3 季銷售動能。而原本手機部門開發健康手環，另外還研發出新商品智慧佛珠等供不應求，打開新宗教市場，小兵立功效應值得期待。

筆電及手機市場第 3 季都進入傳統旺季，加上返校需求，還有英特爾新平台上市，品牌廠第 3 季銷量表現看增。

筆電大廠雙 A 宏碁 (2353-TW) 及華碩 (2357-TW) 衝刺第 3 季消費旺季，雖然今年整體筆電市場銷量恐仍持續下滑，但市場人士估，受惠新品與開學效應需求帶動，雙 A 大廠第 3 季營運旺季動能仍可期。

華碩今年於 Computex 期間推出首款電競手機，並發表 360 度可轉雙螢幕概念筆電，刺激市場需求。迎接消費旺季，並找來神力女超人蓋兒加朵及韓星孔劉代言，全力衝刺 Zenbook 及 ZenFone 買氣。

宏碁董事長陳俊聖日前股東會後指出，今年整體電腦還是持平，甚至可能小幅下滑，但宏碁會在電競、Chromehbook、輕薄及商用筆電等幾個利基點尋求突破，追求今年成長，獲利更希望比去年好；宏碁今年前 5 月電競筆電、桌機及顯示器，總計出貨量及營收年增率都是翻倍，今年整體電競表現優於市場。

華碩執行長執行長沈振來認為，手機事業今年第 3、4 季有機會重返獲利；不過整體來說，今年華碩營收仍可能個位數衰退，但會力拚獲利，營益率 4% 是今年努力目標之一。