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登陸打拚少繞彎 台商建議布人脈接地氣

中央社2018/06/18 11:04
中央社 財經 / NOWnews
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過來人經驗談（中央社記者周慧盈北京18日電）到中國大陸求學或就業，有何訣竅才能事半功倍？國中就到北京的徐御格，一路從台生成為擁有兩家公司台商，她說，有心登陸者要注重人脈，也要接地氣，二者是成功的必備元素。

29歲的徐御格國中二年級就從台灣遠至北京讀書。從中學到大學，再到出校門後的創業生涯，目前為止一半以上的人生都在這裡度過。

在6月畢業季的此刻，她接受中央社訪問時說，希望透過自己的經驗，讓有意登陸的台灣青年能多些順利、少點折騰。

中國大陸一流大學採「嚴進嚴出」政策，學生課業壓力大。畢業於中國政法大學的徐御格回憶，除了假期，上課加自修幾乎排滿她的大學生活，「大概會從早上8點，一直讀到晚上9點。」

中國大陸各大學有些規定與台灣頗為不同，例如修滿學分雖然就能拿到畢業證，但每門功課「積點」要達到至少65分，學校才會發給學位證。

徐御格提到，許多台生都不知道在大陸求職看的是學位證，沒有學位證、只有畢業證，通常無法找到理想工作。

身為台商第二代，徐御格對經商有著與年齡不符的早熟，早在高中時代就開過養身館，雖然僅維持一年，但過程中累積了錢買不到的寶貴的經驗。

大學畢業後在自家公司工作一年多後，看好電子商務商機，帶著向媽媽的借貸和自己存款共人民幣50萬元，在父母放手下，開始了真正的創業生涯。

「北京水很深」是許多本地資深台商經常掛在嘴邊的話，短短幾個字透露在中國特殊政經體制下打拚的艱辛。徐御格對此深有同感，除了多學、多看，她的解決方法之一是找到能充分信任的大陸合夥人。

她說，雖然在大陸多年，但商場中的複雜，仍讓她難以掌握和了解，往往不明白對方真正的意思，聽不懂「潛台詞」，「我常常把對方講的當回事，這個時候我的合夥人就會拉住我，跟我解釋，我才會恍然大悟。」

前兩年「大眾創業、萬眾創新」在大陸喊得震天價響，在官方政策扶持下，不少台灣年輕人投身進入這股「雙創」潮流，但面對繁複的政策法規和陌生的環境，來了又走的例子比比皆是。

這位目前擔任北京台資企業協會青年會副會長的青年台商說，台灣人登陸創業的情況和需要具備的條件當然各有不同，不過想要往成功之路邁進，在她看來，「人脈」和「接地氣」是兩項必須要素。

徐御格說，接地氣包括與主管部門、執行部門多溝通交流、多打交道，對當地的人和事越多了解，對創業越有幫助。

至於建立人脈，徐御格認為，有心留在中國大陸發展的台生，在就學時期就可積極培養人脈，所學相同的同學未來可能就是生意上的朋友。

大學畢業7年來，分別在北京和廈門都成立公司並維持盈利狀態的徐御格說，中國大陸的很多事情不能看表相，有心到大陸創業最好「謀定而後動」。

她笑說：「來之前建議多看一下大陸的電視劇，多體會和了解那種人和人之間的明爭暗鬥，或者說那種謀略。」（編輯：林克倫）1070618

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