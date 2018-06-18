〈Q3產業景氣展望〉手機、車載等需求一湧而上 光學

光學元件業第 3 季進入市場需求旺季，大立光 (3008-TW) 執行長林恩平日前明白指出，目前接單滿載一路到 7 月，且生產良率改善，鏡頭產出量增加可望推升營收。而同時光學元件產業除蘋果供應鍊，車載鏡頭、無人商店概念及智慧家居等相關產品，第 3 季需求都直線上升。

同屬蘋果供應鍊的玉晶光 (3406-TW) 表示，蘋果新一代手機鏡頭組已送認證，對於市場狀況樂觀，主要營運關鍵仍在鏡頭生產良率能否提升及維持。

亞光 (3019-TW) 受惠特斯拉電動車與小米掃地、拖地機器人光學零組件需求的加溫，第 3 季起零組件與雷射感測模組出貨將成長，董事長賴以仁指出，今年全年營運樂觀，獲利表現將優於去年。