港媒：北京將建構中央政務區

報導引述知情人士說，根據規畫，北京的東城區、西城區將進一步清退工業、倉儲、批發市場等低端產業，限制商場、辦公樓、醫院、學校、商品房等建設，使之成為以「中央黨政軍辦公機構為主，古都歷史文化為輔」的中央政務區。

明報今天報導，美國有華盛頓哥倫比亞特區（Washington D.C.），大陸當局也計畫在北京劃出一塊中央政務區。

（中央社記者張謙香港18日電）中國大陸當局計畫把首都北京建構成為政治、文化和歷史名城中心，當中包括一個中央政務區。

據報導，大陸當局於2016年公布的「北京城市總體規畫（2016年─2035年）」已提到「一核一主一副、兩軸多點一區」的北京城市空間結構。

依規畫，北京將建成面積334平方公里的中心城區，涵蓋海淀、朝陽、東城、西城等區，其中東城、西城兩區有92.5平方公里的地方將成為核心區，也就是中央政務區。

今年3月，北京方面又發布了「建設項目規劃使用性質正面和負面清單」。

根據清單，隸屬北京二環至三環範圍內的城區北部被劃為古都風貌控制區，區內將控制建築樓高與風格，二環內的北京老城區將逐步恢復北京古都風貌。（編輯：翟思嘉）1070618