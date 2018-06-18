NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈圖／女星大膽撩裙露出「屁股蛋」微型飛彈突擊艇　明年編預算採購凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

越南民眾示威反中國 越共高層呼籲相信政府

中央社2018/06/18 11:06
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社河內18日電）越南各地日前爆發反對經濟特區法案的示威遊行，抗議政府將長期租地給中國。越共中央總書記阮富仲表示，此事件由破壞分子利用民眾愛國心煽動所致，呼籲民眾相信黨和政府的領導。

越南各地民眾日前上街示威遊行，抗議政府擬通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限。民眾擔心草案若通過，中國投資者將取得大部分利益，可能對國家領土主權、政治、移民管理等問題產生不利影響。

越南媒體報導，阮富仲昨天接觸河內市選民，回覆有關各地發生示威遊行的提問，作以上表示。

他表示，政府主張透過建設經濟特區吸引外資，為全國和地方經社發展帶來突破性動力，但仍確保國家主權與社會治安。

他指出，草案中延長外商租地期限可達99年的規定，並不是針對一個國家，而且外商必須接受投資提案核准程序，並遵守相關法律規定，才能進入經濟特區投資經營。

他說，部分人士認為這項規定是讓中國廠商進來租地99年，將喪失國家主權，因此煽動民眾上街示威遊行，「這明明是歪曲了事實，利用民眾愛國心來煽動反政府示威」。

他又說，此事件由破壞分子煽動所致，不排除涉及外國因素。他呼籲，民眾應提高警覺，相信黨和政府的領導。

越南各地10日至12日爆發反對經濟特區法案的示威遊行，其中在平順省發生的示威遊行演變為暴動，造成人員受傷和經濟損失。越南警方至今逮捕了數十名示威的帶頭分子，展開刑事調查，並表示將依法嚴懲這些人。（編輯：紀錦玲）1070618

登陸打拚少繞彎 台商建議...赴陸工作先放下優越感 官...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan