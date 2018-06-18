越南民眾示威反中國 越共高層呼籲相信政府

他表示，政府主張透過建設經濟特區吸引外資，為全國和地方經社發展帶來突破性動力，但仍確保國家主權與社會治安。

越南媒體報導，阮富仲昨天接觸河內市選民，回覆有關各地發生示威遊行的提問，作以上表示。

（中央社河內18日電）越南各地日前爆發反對經濟特區法案的示威遊行，抗議政府將長期租地給中國。越共中央總書記阮富仲表示，此事件由破壞分子利用民眾愛國心煽動所致，呼籲民眾相信黨和政府的領導。

他指出，草案中延長外商租地期限可達99年的規定，並不是針對一個國家，而且外商必須接受投資提案核准程序，並遵守相關法律規定，才能進入經濟特區投資經營。

他說，部分人士認為這項規定是讓中國廠商進來租地99年，將喪失國家主權，因此煽動民眾上街示威遊行，「這明明是歪曲了事實，利用民眾愛國心來煽動反政府示威」。

他又說，此事件由破壞分子煽動所致，不排除涉及外國因素。他呼籲，民眾應提高警覺，相信黨和政府的領導。

越南各地10日至12日爆發反對經濟特區法案的示威遊行，其中在平順省發生的示威遊行演變為暴動，造成人員受傷和經濟損失。越南警方至今逮捕了數十名示威的帶頭分子，展開刑事調查，並表示將依法嚴懲這些人。（編輯：紀錦玲）1070618