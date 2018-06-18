氟氯碳化物屬於溫室氣體 拉馬納森獲唐獎肯定

（中央社記者余曉涵台北18日電）首位提出氟氯碳化合物（CFC）屬於溫室氣體的學者維拉布哈德蘭.拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）獲得唐獎永續發展獎肯定。拉馬納森的研究促成禁用CFC，不僅保護了臭氧層，也減緩氣候變遷。

拉馬納森擔任加州大學聖地牙哥分校，斯克里普斯海洋研究所雲氣、化學與氣候中心主任，曾經獲得美國國家科學與環境理事會終身成就獎等獎項肯定。

拉馬納森是第一個提出氟氯碳化合物（CFC）屬於溫室氣體的學者，這是很重要的發現，也就是證實CFC不僅會影響大氣臭氧層，同時也跟二氧化碳一樣，對氣候系統產生衝擊。

有鑒於拉馬納森提出的科學證據，也讓1985年為了保護臭氧層所召開的維也納會議的決議中，加入CFC對氣候系統產生衝擊的敘述。同時，也將禁止使用此類化合物，視為面對全球變遷挑戰所應採行的重要作法之一。

1987年國際間簽訂的蒙特婁議定書，也限制CFC的使用，不僅保護了臭氧層，同時也讓氣候系統受益。蒙特婁議定書在減緩氣候變遷衝擊所產生的效益，也大於京都議定書第一階段所能達成的效益。

拉馬納森也經由大規模的現地採樣，及模擬分析，證實了大氣褐色雲是源自於印度次大陸的空氣污染物和雲結合所產生，且能擴散到太平洋地區，也就是由區域尺度擴大到全球尺度，造成很大影響。

這項研究也證實「大氣黑碳」，也是一種極為重要的溫室氣體，僅次於二氧化碳。連結空氣品質及氣候變遷挑戰，也是拉馬納森在科學－政策連結上一項深遠的研究。

拉馬納森也是最早參與美國學界共同使用的氣候模式（Community Climate Model）的4位科學家之一。拉馬納森1985年也透過此模式來證實非二氧化碳的溫室氣體，像是甲烷、一氧化二氮等對全球暖化所產生的影響。

拉馬納森也推動第一次的非二氧化碳的溫室氣體對氣候系統衝擊的評估會議，會中總結指出，這些非二氧化碳的溫室氣體雖然量不多，但其整體對全球暖化的效應，和二氧化碳同等重要。

由於這些研究成果，包含孟加拉、加拿大、墨西哥、瑞典及美國等國家和聯合國環境規劃署發起「氣候和乾淨空氣聯盟」，目標是希望能減少短生命期的氣候污染物，目前有33個國家加入此聯盟。

拉馬納森的科學研究具有開創性，且非常傑出。同時拉馬納森也想到要如何協助那些缺乏資源，但面臨氣候變遷或空氣污染影響的民眾。

拉馬納森推動Surya計畫，影響數百萬民眾的健康，主要是推動家庭烹飪使用潔淨能源，取代固態生質燃料或煤炭類的使用，以期減少含黑炭的煙煤排放而改善民眾的健康，同時也能降低對暖化的威脅，目前正在南亞及肯亞等國家執行當中。

唐獎基金會說，拉馬納森的研究創見，對氣候科學的發展及相關政策制定，都做出重要的貢獻，他為了公共利益、無私及慷慨地付出，同時正以更大的力量及決心，希望超越現有極限，為永續地球環境持續努力。（編輯：張銘坤）1070618