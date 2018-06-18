豔陽下工作喝水量不足 男子引發肝衰竭

豐原醫院肝膽胃腸科主任何明印表示，47歲男子5月底因承包工程在炎熱的工地連續工作7天，由於最後一天的工程只有半天，患者覺得自己很常在大太陽下工作，因而只喝了兩瓶300cc的礦泉水跟啤酒解渴，沒想到在回程的路上，突然開始頭暈、想吐，汗也流不出來，還一直覺得很熱，回家睡一覺後，整個頭痛到快裂開，才趕緊請家人叫119送醫。

何明印指出，患者到院時，肝指數已飆到6000以上，正常為30以下，整整超出200倍；黃疸指數也攀到5mg/dl，正常為1 mg/dl，加上凝血功能也不佳，呈現猛爆性肝炎症狀，緊急送加護病房治療。

何明印認為，猛爆性肝炎最常發生的原因是病毒性A型或B型肝炎，尤其B型肝炎所引發的死亡率高達60%以上，還好近幾年已有抗病毒藥物可以及時治療，但針對中暑引起的猛爆性肝衰竭，並無特效藥只能以支持性療法，幫助病人度過危險期，若病人太晚就醫進入更嚴重的肝昏迷，或加上多器官衰竭，恐就難以救治。

何明印說，一般熱傷害引起分3種期況，包括熱痙攣、熱衰竭及熱休克或稱熱中暑，初期中暑會有噁心、嘔吐、體溫升高及汗流不出來等情形，像這名男子以為以前都在大太陽下工作也沒事，耐熱度應該可以，因此沒有適時補充水分。

何明印提醒，這名患者長時間在大太陽下工作，加上水喝的不夠、又配啤酒，不僅對身體不好，也無法消暑，應該是多喝水，或是含有電解質的飲料，才能補充流失的水分，且一段時間就必須到陰涼的地方休息，才能減少中暑的可能。（編輯：劉政權）1070618