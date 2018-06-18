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中央社

美聯軍被控空襲敘利亞軍事據點 造成死傷

中央社2018/06/18 11:13
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社貝魯特18日綜合外電報導）敘利亞國營媒體今天引述軍方消息人士報導，以美國為首的聯軍飛機轟炸敘國東部「我方軍事據點之一」，造成死傷，但美軍否認空襲上述地區。

敘利亞國營媒體指出，空襲發生在阿布凱馬勒（Albu Kamal）東南方的哈拉（al-Harra）。目前尚無傷亡細節。

一名支持敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Basharal-Assad）的軍事同盟指揮官也告訴路透社，「可能是美方的」無人機，轟炸阿布凱馬勒及坦夫（Tanf）間的若干伊拉克派系及敘利亞數個軍事據點。

美軍中央司令部發言人賈克（Josh Jacques）告訴路透社：「美國領導的聯軍並未在阿布凱馬勒附近發動空襲。」

在以美國為首的聯軍支援下，敘利亞阿拉伯軍（Syrian Arab）及庫德族民兵組成的聯盟，正於阿布凱馬勒東北方與伊斯蘭國組織（Islamic State）作戰。

敘利亞阿拉伯軍去年與伊朗支持的民兵組織，包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及若干伊拉克團體並肩作戰，協力將伊斯蘭國逐出阿布凱馬勒及周圍地區，聖戰分子其後仍在上述地區發動攻擊。

敘國東部沙漠城鎮坦夫位於阿布凱馬勒西南方，靠近伊拉克及約旦邊界，美軍也在此駐紮。（譯者：鍾佑貞/核稿：蔡佳敏）1070618

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