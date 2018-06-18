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離岸風電競價19日截止收件 月底前公布結果

中央社2018/06/18 11:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋、廖禹揚台北18日電）離岸風電競價收件明天下午5時截止，將釋出約1.66GW裝置容量，經濟部能源局預估，除達德wpd申請的風場都已遴選出線，其餘開發團隊都會參與競價，6月底前將公布競價結果。

政府規劃推動離岸風電裝置容量在2025年達到5.5GW，經濟部4月30日公布離岸風電遴選結果，共7家廠商10個風場獲選，將配合台電既有及新增併網量建置，總裝置容量約3.84GW，剩餘約1.66GW容量則將透過競價方式釋出，預計19日下午5時截止收件。

能源局預估，除了德商達德wpd所申請的風場都已經遴選出線，不會參加競價外，其餘包括丹麥商沃旭能源、上緯、麥格理、北陸電力與玉山能源等開發團隊都會參與。

經濟部能源局能源技術組組長陳崇憲今天向中央社記者說，競價基本上會依照廠商提出的價格高低排序，價低者取得最多容量，廠商報的價格會有一個數字加上後面4個小數點而組成，通常報價一樣機會不大，但若真的出現這種狀況，會讓廠商以抽籤方式決定。

陳崇憲指出，預計月底前會召開開標會議，邀請所有投標廠商參與，公布各家投標價格，價低者得，後續就會和得標廠商簽署行政契約，規範雙方權利義務，且廠商須繳交保證金。

觀察世界各國發展離岸風電歷程，台灣大學工程科學及海洋工程學系教授江茂雄表示，各國從躉購制到競標制，至少都要經過7、8年，德國更是在去年才開始以競價制開發離岸風場，「這是為了保護國內產業」。

江茂雄認為，國內剛開始發展風電產業，若要以價格競爭，不太可能贏得了已有成熟經驗的外國開發商，他也透露，有外國開發商告訴他，國內水下基礎報價與泰國商報價差約20%，若以成本考量，國內廠商發展機會不大。

對此，能源局副局長李君禮說明，先前設計遴選方式時除考量電價，也將國內產業發展議題列入考量，因此採先遴選、後競標方式，規定必須在遴選時得到60分以上廠商才能參與競標，也就是說，參與競標廠商所提計畫都已經過評選，內容也包含與國內產業合作規劃專章，以確保能帶動國內產業發展。

至於2025年後是否繼續採取與這次相同模式，李君禮保守表示，「先把這階段做好再做評估」，先達到2025年目標，看看成效如何，再繼續往前推進。（編輯：林淑媛）1070618

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