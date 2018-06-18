姚文智喊捷運月票0元　柯文哲酸選不上亂喊價？

民進黨台北市長參選人姚文智說，捷運月票吃到飽 1280 元變成 0 元?台北市長柯文哲今(18)日受訪時說，錢從哪裡來?從天上掉下來嗎?而且 0 元意味政府要補貼，一個是要從哪裡生錢出來，還有就是新北市同不同意，這個沒有那麼容易，所以每個政策的推出不是亂喊價，這是不對、也不是不負責任的行為。柯也嗆，「政治上不要亂喊價，所以他有時開玩笑說，是否喊的人是因為一定選不上才亂喊價。」

柯文哲拜訪中山區埤頭里民進黨籍里長林銘清，對於丁守中、姚文智都說上任後，要恢復發放重陽敬老金，柯文哲說，如果是兩位候選人經營企業，自己賺的錢要拿出來花，我們當然說感謝，但現在花的錢是國家的錢。