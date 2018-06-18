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中央社

外媒指海航將獲政府相救 網民質疑不單純

中央社2018/06/18 11:48
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海18日電）陸媒體觀察者網引述彭博報導，中國的海航集團目前承受債務約人民幣6000億元，但政府同意為其止血。外界認為，政府對海航和安邦集團的態度不同，凸顯海航的背景不簡單。

彭博16日引述消息人士說，中國央行一名高層官員已和3家監管機構、海南省政府、海航集團董事局主席陳峰和該集團最大的債權人在12日開會，並在會中「鼓勵各方支持海航集團發債」。

消息人士說，中國政府高層認為海航集團遇到的僅僅是流動性問題，因此應支持海航融資。

報導引述分析人士指出，海航集團承受著超過人民幣5986.9億元（約新台幣2兆7540億元）的債務。

海航近年透過貸款融資在海外大舉收購企業與房地產，總金額高達500億美元（約新台幣1.47兆元），導致陷入資金緊縮危機，隨後不斷拋售資產與股權，去年底傳出資金鏈斷裂的危機。

根據海航集團官網消息，海南省政協主席毛萬春14日下午到海航集團調研，與陳峰、海航集團董事局董事長王健及相關單位負責人座談。毛萬春勉勵海航，並多次強調「海航的明天會更好」。

同樣大舉以槓桿收購海外公司並有公司經營問題的安邦集團，中國政府的監管機構今年2月23日宣布接管經營一年，安邦前董事長吳小暉一審被判刑18年。相較於安邦的命運，海航顯然得到更多「優待」。

海航集團以海南航空起家，後來跨足多種領域。官方對海航的出手相救，引發中國網民質疑「海航到底是誰的公司」。

海外媒體多維1月的報導曾指出，陳峰是「紅色資本家」，是軍官將領之子。流亡海外的中國富商郭文貴則在去年爆料，指海航集團與國家副主席王岐山的家族有密切關係，但相關說詞並未得到證實。（編輯：林克倫）1070618

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