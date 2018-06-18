川普律師：穆勒通俄門調查也應受調查

他後來告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「現在這是迫切需要找人來調查這群調查人員的案例。」

前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State ofthe Union）：「川普政府是如何被調查的，我們要穆勒（Robert Mueller）調查行動也照樣接受調查。」

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普的律師朱利安尼今天要求特別檢察官穆勒的「通俄門」調查行動也接受調查，宣稱這場調查行動，打從一開始由聯邦調查局（FBI）前局長柯米主導時就已蒙塵。

穆勒針對川普陣營是否串通俄羅斯的調查行動似乎進入尾聲，川普和他的律師團連番砲轟，朱利安尼今天再添砲火。

朱利安尼在CNN節目中宣稱，穆勒調查行動從一開始就蒙塵，都是因為柯米（James Comey）。

他說：「我認為穆勒調查行動應受調查，不必然是因為穆勒本人，而是因為這項行動的起源。這項行動演變到現在，幾乎成了非法且不合道德的調查。」

「我說的是特檢接手前的一切。我不認為穆勒和他的人馬必須接受調查，除非其中案情不單純。」

川普今天也在推特上寫說：「獵巫！根本沒有『通俄』。噢，我懂了，沒有『通俄』，所以現在他們在尋找這起沒通俄案中的障礙。這起假通俄門是捏造的騙局。」

川普還提到他在2016年總統大選的民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。推文寫說：「可惜他們都沒像這樣調查『不正派的希拉蕊』（CrookedHillary）。雙重標準！」

「華盛頓郵報」（WP）今天報導，穆勒正趕在夏季結束前完成調查結果，用前眾議院議長金瑞契（NewtGingrich）的話說是，川普和盟友已在「備戰」。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070618