NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈圖／女星大膽撩裙露出「屁股蛋」微型飛彈突擊艇　明年編預算採購凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

川普律師：穆勒通俄門調查也應受調查

中央社2018/06/18 11:48
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普的律師朱利安尼今天要求特別檢察官穆勒的「通俄門」調查行動也接受調查，宣稱這場調查行動，打從一開始由聯邦調查局（FBI）前局長柯米主導時就已蒙塵。

前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）告訴美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State ofthe Union）：「川普政府是如何被調查的，我們要穆勒（Robert Mueller）調查行動也照樣接受調查。」

他後來告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「現在這是迫切需要找人來調查這群調查人員的案例。」

穆勒針對川普陣營是否串通俄羅斯的調查行動似乎進入尾聲，川普和他的律師團連番砲轟，朱利安尼今天再添砲火。

朱利安尼在CNN節目中宣稱，穆勒調查行動從一開始就蒙塵，都是因為柯米（James Comey）。

他說：「我認為穆勒調查行動應受調查，不必然是因為穆勒本人，而是因為這項行動的起源。這項行動演變到現在，幾乎成了非法且不合道德的調查。」

「我說的是特檢接手前的一切。我不認為穆勒和他的人馬必須接受調查，除非其中案情不單純。」

川普今天也在推特上寫說：「獵巫！根本沒有『通俄』。噢，我懂了，沒有『通俄』，所以現在他們在尋找這起沒通俄案中的障礙。這起假通俄門是捏造的騙局。」

川普還提到他在2016年總統大選的民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。推文寫說：「可惜他們都沒像這樣調查『不正派的希拉蕊』（CrookedHillary）。雙重標準！」

「華盛頓郵報」（WP）今天報導，穆勒正趕在夏季結束前完成調查結果，用前眾議院議長金瑞契（NewtGingrich）的話說是，川普和盟友已在「備戰」。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070618

柯文哲：參選人若花自己的錢...大阪強震旅客直呼可怕 日土...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan