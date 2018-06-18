大阪強震旅客直呼可怕 日土石流風險升高

（中央社東京18日綜合外電報導）日本大阪今天上午發生規模6.1地震，造成屋毀牆倒釀成傷亡，有旅客在睡夢中驚醒，直呼可怕。由於當地有多起餘震，官員警告強烈搖晃地區有房屋倒塌和土石流風險升高之虞。
日本放送協會（NHK）報導，已知一名80歲老翁和一名9歲女童喪生，另有數人心肺停止。
路透社報導，大阪飯店19歲房客季派屈克（KateKilpatrick）說：「我們當時在睡覺，因為地震突然驚醒。」
她說：「真的超可怕，因為這是我第一次碰到地震。我以為做惡夢，因為我搞不清楚狀況。感覺整個世界搖得很厲害。」
來自美國的季派屈克第一次到日本，她表示，地震發生當下，飯店警鈴聲幾乎是馬上響起，而且廣播叫房客遠離窗戶。
大阪府守口市一名50歲護理師說地震是上下震動，屋內「地板上到處是砸下來摔碎的碗盤」。伊丹市一名52歲居民則說，這場地震讓他想起1995年造成約6500人死亡的阪神大地震。
大阪北部今天上午7時58分（台灣時間6時58分）發生規模6.1強震，之後發生多起小餘震，日本氣象廳官員警告居民保持警覺。
日本氣象廳的地震海嘯監視課長松森敏幸表示：「強烈搖晃地區有房屋倒塌和土石流風險升高之虞。」
「請大家隨時對地震活動和降雨消息保持警覺，遠離危險地區。」
2011年3月11日發生規模9.0的東日本大地震，引發海嘯，奪走大約1萬8000人性命，且福島第一核電廠爆發全球25年來最嚴重的核災。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070618