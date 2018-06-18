NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈圖／女星大膽撩裙露出「屁股蛋」微型飛彈突擊艇　明年編預算採購凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

大阪強震旅客直呼可怕 日土石流風險升高

中央社2018/06/18 11:50
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京18日綜合外電報導）日本大阪今天上午發生規模6.1地震，造成屋毀牆倒釀成傷亡，有旅客在睡夢中驚醒，直呼可怕。由於當地有多起餘震，官員警告強烈搖晃地區有房屋倒塌和土石流風險升高之虞。

日本放送協會（NHK）報導，已知一名80歲老翁和一名9歲女童喪生，另有數人心肺停止。

路透社報導，大阪飯店19歲房客季派屈克（KateKilpatrick）說：「我們當時在睡覺，因為地震突然驚醒。」

她說：「真的超可怕，因為這是我第一次碰到地震。我以為做惡夢，因為我搞不清楚狀況。感覺整個世界搖得很厲害。」

來自美國的季派屈克第一次到日本，她表示，地震發生當下，飯店警鈴聲幾乎是馬上響起，而且廣播叫房客遠離窗戶。

大阪府守口市一名50歲護理師說地震是上下震動，屋內「地板上到處是砸下來摔碎的碗盤」。伊丹市一名52歲居民則說，這場地震讓他想起1995年造成約6500人死亡的阪神大地震。

大阪北部今天上午7時58分（台灣時間6時58分）發生規模6.1強震，之後發生多起小餘震，日本氣象廳官員警告居民保持警覺。

日本氣象廳的地震海嘯監視課長松森敏幸表示：「強烈搖晃地區有房屋倒塌和土石流風險升高之虞。」

「請大家隨時對地震活動和降雨消息保持警覺，遠離危險地區。」

2011年3月11日發生規模9.0的東日本大地震，引發海嘯，奪走大約1萬8000人性命，且福島第一核電廠爆發全球25年來最嚴重的核災。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1070618

外媒指海航將獲政府相救 ...貝里斯國會議長訪台 將晉見蔡總

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan