大阪強震旅客直呼可怕 日土石流風險升高

（中央社東京18日綜合外電報導）日本大阪今天上午發生規模6.1地震，造成屋毀牆倒釀成傷亡，有旅客在睡夢中驚醒，直呼可怕。由於當地有多起餘震，官員警告強烈搖晃地區有房屋倒塌和土石流風險升高之虞。

日本放送協會（NHK）報導，已知一名80歲老翁和一名9歲女童喪生，另有數人心肺停止。

路透社報導，大阪飯店19歲房客季派屈克（KateKilpatrick）說：「我們當時在睡覺，因為地震突然驚醒。」

她說：「真的超可怕，因為這是我第一次碰到地震。我以為做惡夢，因為我搞不清楚狀況。感覺整個世界搖得很厲害。」