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中央社

貝里斯國會議長訪台 將晉見蔡總統

中央社2018/06/18 11:51
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北18日電）外交部今天表示，友邦貝里斯眾議院議長塔蘿拉（Laura Tucker-Longsworth）、參議院議長鄭經緯（Lee Mark Chang）等一行3人應邀於18日至22日訪台，期間將晉見總統蔡英文。

外交部上午發布新聞稿表示，同行的還有參議員鄧史泰（Stephen A. Duncan），期間也將拜會行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中及經濟部長沈榮津，並接受蘇嘉全及吳釗燮款宴。

塔蘿拉等人並將拜會財團法人國際合作發展基金會、中美洲經貿辦事處與華南銀行，以及參訪亞東紀念醫院、國立臺北護理健康大學、台北101大樓、國立故宮博物院及日月潭等文化經濟設施。

外交部說，中華民國與貝里斯自1989年建交以來，邦誼篤睦，兩國在農漁業、公衛醫療、基礎建設及教育職訓等領域合作成果豐碩。貝里斯政府堅定支持中華民國參與聯合國及各項國際組織的訴求，兩國未來將持續深化友好合作關係。

另外，外交部表示，法國國民議會友台小組議員巴赫比耶（Frederic Barbier）一行3人也應邀於18日至21日訪台，將參訪台灣各層面的發展，尤其希望深入瞭解數位經濟、資通訊科技、人工智慧及大數據等領域的相關政策與成就。

外交部說，巴赫比耶一行人在台期間將拜會立法院長蘇嘉全及經濟部、科技部、台中市政府等政府機關，並接受外交部款宴。訪團另將參訪資訊工業策進會、工業技術研究院、國家實驗研究院等機構，以及參訪國立故宮博物院、台北101大樓等文經建設。

外交部指出，巴赫比耶曾於民國105年訪台，另兩位議員布容（Christophe Bouillon）及德嘉內（Claude de Ganay）則為首次訪台。3位議員均為法國國民議會「友台小組」成員，布容議員並擔任國民議會「電競研究小組」副主席，德嘉內議員則為「數據、知識及人工智慧之數位經濟研究小組」副主席，曾負責研提人工智慧國會研究報告。（編輯：李信寬）1070618

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