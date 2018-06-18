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中央社

台電：7月前備轉容量率可望維持6%以上

中央社2018/06/18 12:06
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北18日電）核二2號機昨天滿載發電，加入供電行列，台電今天表示，預計7月前備轉容量率可望維持6%以上，但不會以提升備轉容量為目標，會適時進行調度檢修並配合空污狀況降載。

核二2號機於2016年5月歲修後停機，今年3月，獲准重新運轉，卻在升載過程中，發生因中子偵測系統訊號動作，使得反應爐急停，併聯之後又跳機；6月12日因輸電線路夾板溫度偏高，臨時宣布先解聯檢測，再重新併聯。

核二2號機裝置容量98.5萬瓩，13日清晨5時重新升載後，已在17日上午10時30分滿載發電，台電公司發言人徐造華今天向中央社記者說，核二2號機加入發電行列，讓整體機組調度更有彈性，預計7月前備轉容量率都可望維持在6%以上，企業及個人用戶供電都無虞。

徐造華指出，為了避免之前機組跳電狀況再次發生，會利用假日等用電量較少時，進行機組檢修測試，同時也配合空污狀況進行降載，整體考量因素非常多，會務實的把機組調度做好，不會以提升備轉容量為主要目標。

行政院原子能委員會官員則表示，雖然已經同意核二2號機再轉，不過，仍會持續要求台電公司依照安全規範執行，並會不定期的視察，確保一切安全無虞。（編輯：李信寬）1070618

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