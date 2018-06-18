唐獎永續發展獎評選 著重對人類社會影響力

（中央社記者陳至中台北18日電）唐獎永續發展獎3屆來的得主，不只是提出開創性研究，更走出學術象牙塔，直接到社會倡議、影響政府決策。評選單位也指出，對人類社會的影響力，是得獎與否的關鍵。
唐獎教育基金會今天在台北宣布第3屆永續發展獎得主，由哥倫比亞大學地球學院氣候科學－覺知與解決方案主任詹姆士‧漢森（James Edward Hansen）、加州大學聖地牙哥分校應用海洋科學講座教授維拉布哈德蘭‧拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）2人共同獲獎。
綜觀唐獎3屆以來的永續發展獎得主，第一屆得主格羅‧布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland），正是定義「永續發展」名詞的人，她於1987年領導聯合國世界環境與發展委員會，集結國際數百位專家學者的智慧，發表「我們共同的未來（Our Common Future）」報告，將永續發展正式定義為「一發展模式，既能滿足我們現今的需求，同時又不損及後代子孫滿足他們的需求」。
第二屆得主亞瑟‧羅森費爾德（Arthur H.Rosenfeld），有「能源效率教父」之稱，曾帶領美國加州度過電力危機，他的名字更成為測量節能的單位（一羅森費爾德等於節省30億度電），與瓦特（功率單位）、伏特（電壓單位）並列。
最新揭曉的第三屆永續發展獎得主，也是從科學研究出發，進而走入社會，對世界產生真正的影響。中央大學大氣系教授王作台指出，拉馬納森提出大氣黑碳等「非二氧化碳」氣體，對全球暖化的影響也接近二氧化碳，影響國際碳排政策的制訂。
拉馬納森不只是出一張嘴，更身體力行，設立基金會到印度較落後地區推廣「清潔能源」，避免烹飪時燃燒木材、煤炭，減少含「黑碳」的煙煤排放，一方面改善民眾健康，一方面也降低對暖化的威脅。
第三屆的另一位得主詹姆士‧漢森，在美國國家航空暨太空總署（NASA）工作30餘年，影響許多政策。唐獎基金會執行長陳振川指出，許多產業界、政治人物，至今仍不相信氣候變遷和全球暖化，漢森為了下一代的公平正義，不斷和這些人抗爭，甚至不惜走上法庭對質。
唐獎永續發展獎召集人、中研院院士劉兆漢表示，評選永續發展獎時，除了考量候選者在科學、學術上的獨特貢獻，也非常著重他們的作為，對人類社會產生的影響力。第3屆的兩位得主，在空污的大氣化學領域中，都是「前沿性的倡議者」，在不同的場合情境下，深刻影響政府的決策。（編輯：黃瑞弘）1070618