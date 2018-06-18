唐獎永續發展獎評選 著重對人類社會影響力

（中央社記者陳至中台北18日電）唐獎永續發展獎3屆來的得主，不只是提出開創性研究，更走出學術象牙塔，直接到社會倡議、影響政府決策。評選單位也指出，對人類社會的影響力，是得獎與否的關鍵。

唐獎教育基金會今天在台北宣布第3屆永續發展獎得主，由哥倫比亞大學地球學院氣候科學－覺知與解決方案主任詹姆士‧漢森（James Edward Hansen）、加州大學聖地牙哥分校應用海洋科學講座教授維拉布哈德蘭‧拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）2人共同獲獎。

綜觀唐獎3屆以來的永續發展獎得主，第一屆得主格羅‧布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland），正是定義「永續發展」名詞的人，她於1987年領導聯合國世界環境與發展委員會，集結國際數百位專家學者的智慧，發表「我們共同的未來（Our Common Future）」報告，將永續發展正式定義為「一發展模式，既能滿足我們現今的需求，同時又不損及後代子孫滿足他們的需求」。