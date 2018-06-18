低薪難留好教授 立院法制局籲加薪

報告指出，台灣教授級最高月薪為新台幣11萬6825元，薪資結構不具競爭力。目前美國大學經濟學系新進博士年薪約13至15萬美元，高的可能超過20萬美元。大陸最高約人民幣50萬元，外加住宿津貼。香港、新加坡開出來的薪資是台灣的3倍，約20萬美元，相當於新台幣590萬元。

根據立法院法制局近期報告指出，近來許多學者都在警示台灣人才流失的情形已經到快崩壞的程度。英國牛津經濟研究院的研究報告亦指出，2021年台灣人才缺口比例將成為世界第一，顯見人才流失危機相當嚴重。

報告指出，台灣教授的低薪狀態，根源於廣設大學以及均一薪資。由於廣設大學及少子女化，使得大學供過於求，薪資難以提高。行政院雖已擬具「私立大專校院轉型及退場條例草案」協助辦學不佳的私立大專校院轉型或退場，惟該草案大都僅具宣示性質，恐無法有效達到退場的目的。

報告指出，目前教育部推動玉山計畫、高教深耕計畫等經費補貼，希望有效抵抗國外的磁吸效應，但杯水車薪的補貼，恐難以抵擋人才流失的效應。

立法院法制局建議，為提升高等教育之競爭力及留住優秀人才，大學應分級分類，如美國加州分為研究型和教學型大學，及瑞士重視技職教育，以有效運用有限的教育資源。又採取彈性薪資，為教授加薪。

報告指出，「私立大專校院轉型及退場條例草案」不應僅有宣示性的條文，應有積極性措施，亦即依規定應退場而不退場的學校應處以罰則，如不核給招生名額及處以罰鍰等，淘汰不具競爭力的學校。（編輯：楊凱翔）1070618