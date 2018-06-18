國道火燒車案 監院：持續追蹤促違規減少

（中央社記者謝佳珍台北18日電）監察院今天表示，監察委員立案調查並持續追蹤民國105年國道二號火燒車事件，已促使遊覽車安全門違規案減少逾7成，有明顯改善效果，將持續督促交通部落實遊覽車安全管理。

105年7月19日發生在國道二號的陸客團火燒車意外，造成26人罹難；監察院106年4月11日通過監察委員仉桂美、劉德勳及王美玉的調查報告，認為遊覽車安全門無法徒手開啟或加裝暗鎖鐵鍊，顯見業者違法變更施作，行之有年，威脅乘客逃生機會，通過糾正交通部。

監察院發布新聞稿表示，火燒車事故發生時，遊覽車左側安全門掛有鐵鍊，未及時開啟，而交通部在事故發生後，雖然加強攔查，但仍有高達42部遊覽車的安全門無法徒手開啟，甚至有加裝暗鎖鐵鍊情形，對乘客逃生造成威脅。