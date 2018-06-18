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中央社

國道火燒車案 監院：持續追蹤促違規減少

中央社2018/06/18 12:28
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍台北18日電）監察院今天表示，監察委員立案調查並持續追蹤民國105年國道二號火燒車事件，已促使遊覽車安全門違規案減少逾7成，有明顯改善效果，將持續督促交通部落實遊覽車安全管理。

105年7月19日發生在國道二號的陸客團火燒車意外，造成26人罹難；監察院106年4月11日通過監察委員仉桂美、劉德勳及王美玉的調查報告，認為遊覽車安全門無法徒手開啟或加裝暗鎖鐵鍊，顯見業者違法變更施作，行之有年，威脅乘客逃生機會，通過糾正交通部。

監察院發布新聞稿表示，火燒車事故發生時，遊覽車左側安全門掛有鐵鍊，未及時開啟，而交通部在事故發生後，雖然加強攔查，但仍有高達42部遊覽車的安全門無法徒手開啟，甚至有加裝暗鎖鐵鍊情形，對乘客逃生造成威脅。

監察院說，經過監察院一年來持續追蹤，據交通部公路總局統計，105年7月19日至106年3月31日查獲安全門違規件數高達60件，但從106年4月1日至12月31日，查獲安全門違規件數已下降至16件，降幅逾7成。

攔檢次數方面，監察院引用交通部數據表示，105年7月19日起至106年3月31日止，執行遊覽車攔檢次數5萬6855次，106年4月1日至12月31日，攔檢次數提高到5萬8143次，對促使遊覽車業者守法守紀有功效。

監察院說，交通部從106年11月起，將大客車實車比對查檢表檢查項目，由20項增加為23項，加強查檢常見不符合法規項目，並增列大客車應符合法規的檢查項目，藉此提升大客車安全管理強度。

監察院表示，觀光是國家重要產業，維護安全的觀光環境，可吸引更多國際旅客來台灣觀光，增加國民觀光所得，未來監察院將持續督促交通部落實遊覽車安全管理，保障旅客生命安全。（編輯：李信寬）1070618

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