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中央社

2公分輪胎 見證台東紅葉少棒傳奇

中央社2018/06/18 12:23
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東紅葉國小司令台旁的一棵k桃花心木的樹幹，已將整個廢輪胎吞噬只剩下2公分；這個廢輪胎印記見證我國棒球登上國際舞台和「紅葉少棒」傳奇的一頁。

走進台東延平鄉紅葉村的紅葉國小，就在校長室旁的這株桃花心木，樹幹直徑超過70公分。民國57年第一代紅葉少棒小將，綁在樹頭練臂力的輪胎，經過半世紀，逐漸被樹幹吞噬，原來直徑50公分的輪胎，現在只剩下2公分。

當年的中外野手邱春光回憶，56、57年時，這棵桃花心木樹幹直徑只有10公分左右，當時訓練克難的將輪胎用鐵絲綁在樹上，讓大家揮棒練習打擊，此後一直綁在樹上沒有拿下來。

後來樹幹慢慢變粗，先將綁輪胎的鐵絲吞噬，70年後樹幹直徑達30公分，開始吞噬輪胎；85年吞了10公分輪胎；95年半個輪胎已經被樹幹包住了；現在樹幹直徑將近70公分，直徑50公分的輪胎只剩下2公分。

57年，來自滿山楓紅的台東縣延平鄉紅葉村紅葉少棒隊獲得全國少棒冠軍，接著打敗日本明星球隊關西聯隊，震驚世界棒壇，也打開我國棒球大門。當年紅葉少棒的幕後推手是政治受難者、王子雜誌創辦人蔡焜霖，當時募款幫球員買求具、球衣，還親自開著雜誌社的20人小巴士到紅葉國小。

同行的雜誌社攝影記者，拍下紅葉小將赤腳打球，以木為棒、以石為球，並將廢輪胎綁在樹頭上練臂力的感人畫面，透過媒體呈現國人面前，激起棒球熱潮，寫下「紅葉傳奇」。這一役讓我國棒球登上世界舞台，我國棒球從一片空白到揚名國際，此後國內三級棒球運動在國際比賽嶄露頭角。

昔日的紅葉小英雄，如今已過耳順之年，13位球員中有8位因病、車禍、意外亡故；留下來的5位，境況最好的是警察退休，其他的則是漂流異鄉、開計程車和僱工。

一如楓紅凋落，第一代球員的際遇，不免讓當地家長疑惑「打棒球未來能做什麼？」，加上少子化，全校學生不到50人，無法再組成棒球隊，紅葉少棒隊在88年解散。

學生主要來自原住民布農族紅葉部落，為了讓紅葉少棒「再度楓紅」，96年當時的校長余賢德結合附近包括延平、鸞山、紅葉、武陵等國小，組成「紅葉少棒聯隊」，但成績不如預期。

98年，接任的校長柳旭龍在台商張穎、爾文文教基金會董事長趙爾文、台東百加火鍋支持下，採取「募兵制」，招攬有意加入紅葉少棒的學生轉學到紅葉國小，提供住宿，組成一支完整的「紅葉少棒隊」。

成軍短短2個月，98年6月新一代的「紅葉少棒隊」就獲東海岸杯少棒比賽的第4名。102年拿下全國少棒冠軍，並代表赴新加坡參加「第10屆南亞盃國際少年軟式棒球邀請賽」奪冠，再度擁抱暌違半世紀的世界冠軍獎盃。去年小馬盃則獲得第2名。

現任校長黃子誠說，雖然見證紅葉傳奇的輪胎只剩2公分，也許再2年，就會整個被樹幹包起來消失，但紅葉少棒的精神永不滅。教練武俊鴻也說，目前加入球隊的新血是3、4年級，2年後就升上5、6年級，有信心到時候再創「紅葉傳奇」。(編輯:孫承武)1070618

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