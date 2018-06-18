NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追
即時跑馬燈失蹤10多日　女遭分屍丟棄陽明山雲林龍舟賽開幕　花鼓助陣行銷雲林凱擘大寬頻500M只要$799
新奇

超傻眼！垃圾場驚現狂奔小雞　原來是報廢雞蛋意外通通

寵毛網2018/06/18 11:39
超傻眼！垃圾場驚現狂奔小雞　原來是報廢雞蛋意外通通孵化成功（圖／寵毛網）
超傻眼！垃圾場驚現狂奔小雞　原來是報廢雞蛋意外通通孵化成功（圖／寵毛網）

許多人都會靠吃雞蛋來補充蛋白質，但如果看到一群狂奔的小雞出現在垃圾場中，相信一定讓人傻眼不已。在東歐的喬治亞共和國馬爾內烏利（Marneuli）就出現這離譜事件，原來是養殖場的人以為雞蛋壞掉了，所以將整批雞蛋扔往垃圾場丟棄，殊不知垃圾場炎熱的天氣竟讓小雞通通孵化出來，造成小雞在垃圾場奔跑的奇觀。

在地上狂奔的小雞，讓垃圾場的工作人員都超傻眼。

在地上狂奔的小雞，讓垃圾場的工作人員都超傻眼。（圖／翻攝自dailymail）

身為前蘇聯加盟共和國一份子的喬治亞共和國，是處景色宜人，保留許多文物古蹟的美好國家，這個低調的國家，竟因為一段小雞在垃圾場狂奔的影片，而突然躍上國際版面，讓人驚愕「小雞究竟發生了什麼事？」，原來是糊塗的養殖場主人，似乎沒經過查證，就將疑似「孵不出」的蛋通通當成報廢品載往垃圾場丟棄，這些蛋因為垃圾場裡有著堆疊的石頭、炎熱的天氣，意外變成小雞孵化聖地，竟在幾天後，小雞紛紛現身，興奮的在垃圾場裡狂奔，讓附近民眾蔚為奇觀。

意外孵化出的百來隻小雞，模樣十分的可愛。

意外孵化出的百來隻小雞，模樣十分的可愛。（圖／翻攝自dailymail）

當地市長Timur Abazov稱：「小雞已經得到妥善的救援！很多民眾也將牠們帶回家中，相信他們很快就會被吃掉。」也令人詫異市長的直白回應，畢竟可愛小雞的意外孵化，也是十分令人欣喜的事

附近居民Sahid Bayramov在臉書放上小雞狂奔亂竄的影片，並寫著：「這些被丟棄的雞蛋發生令人震驚的事」、「現在我們也不清楚雞蛋被丟棄時是否是未經過查證？」不管如何，這難得景象也讓人讚嘆小雞們的生命力，也希望粗心養殖場以後不要再隨便將雞蛋丟棄。

下面則是小雞狂奔的影片↓↓↓

療癒力就是牠們的超能力！超多可愛毛小孩都在寵毛網：https://petsmao.nownews.com/

關鍵字喬治亞共和國垃圾場孵蛋小雞
電梯「禁遺體」　喪家淚抬下17樓

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan