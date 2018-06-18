超傻眼！垃圾場驚現狂奔小雞　原來是報廢雞蛋意外通通

許多人都會靠吃雞蛋來補充蛋白質，但如果看到一群狂奔的小雞出現在垃圾場中，相信一定讓人傻眼不已。在東歐的喬治亞共和國馬爾內烏利（Marneuli）就出現這離譜事件，原來是養殖場的人以為雞蛋壞掉了，所以將整批雞蛋扔往垃圾場丟棄，殊不知垃圾場炎熱的天氣竟讓小雞通通孵化出來，造成小雞在垃圾場奔跑的奇觀。

身為前蘇聯加盟共和國一份子的喬治亞共和國，是處景色宜人，保留許多文物古蹟的美好國家，這個低調的國家，竟因為一段小雞在垃圾場狂奔的影片，而突然躍上國際版面，讓人驚愕「小雞究竟發生了什麼事？」，原來是糊塗的養殖場主人，似乎沒經過查證，就將疑似「孵不出」的蛋通通當成報廢品載往垃圾場丟棄，這些蛋因為垃圾場裡有著堆疊的石頭、炎熱的天氣，意外變成小雞孵化聖地，竟在幾天後，小雞紛紛現身，興奮的在垃圾場裡狂奔，讓附近民眾蔚為奇觀。