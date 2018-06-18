德國交換生來台過端午 移民署贈鐵飯碗

（中央社記者黃麗芸台北18日電）端午節至，移民署今天表示，為讓來台交流的6名德國聯邦就業發展署附屬大學學生感受佳節，特別贈送不銹鋼製環保餐具供他們吃粽用，寓意他們捧好「鐵飯碗」、為民服務。
移民署今天發布新聞稿表示，德國聯邦就業發展署的職員依規定可在其附屬大學學習理論課程期間，選擇赴國外研習，今年就有13人申請來台研習，但經篩選後，只有6名法律學程學生獲得來台交流機會。
這6名學生年齡均在20至30歲左右，移民署說，他們日前在國立空中大學社會科學系副教授林谷燕帶領下，到移民署參訪見習，聽取簡報說明及研討，同時學習新住民照顧服務及來台就業居停留等相關辦證流程等事務。
此外，他們也在移民署台北市服務站學習中華文化、品茗與練習用筷子夾綠豆等活動。
移民署說，由於適逢端午節到來，總是需要碗筷吃粽子，所以特別贈送不鏽鋼製環保餐具禮盒給這6位交流學生，寓意捧好「鐵飯碗」，期待他們返國後能好好為民服務。
同時，這群交流學生來台見習期間，也體驗台灣夜市生活、搭捷運及進行海上釣透抽等活動，還到北投農禪寺參與半日禪活動，在在感受到台灣人的熱心，且認為「台灣人民讓台灣更美」。
移民署表示，德國聯邦就業發展署補助這些學生來台研習的局部費用，他們會將在台相關單位的學習心得研撰成學習成果報告，並於學校國際日呈現給所有師生和民眾瞭解，並作為服務單位持續進步的動力。（編輯：張銘坤）1070618