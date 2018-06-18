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雲林史上第一次龍舟賽登場　吸引數千民眾爭睹

記者郭春輝／雲林報導2018/06/18 13:13
▲雲林第一次龍舟賽，選在風景優美的口湖宜梧滯洪池舉辦。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.06.18）
▲雲林第一次龍舟賽，選在風景優美的口湖宜梧滯洪池舉辦。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.06.18）

雲林史上第一次龍舟賽，18日決賽在號稱台灣最美的人工湖，素有「雲林小日月潭」之稱的口湖宜梧滯洪池登場，由於是雲林第一次，且適逢端午假期，一大早即吸引數千民眾冒雨來到現場欣賞一場力與美的划龍舟競賽，數十支進入決賽隊伍無不全力以赴，展現出龍舟賽團隊合作的精神，由於各組實力接近，場場競爭激烈，讓大批遊客看得相當過癮。


▲首屆龍舟賽，吸引數千人到來觀賞，爭相拍照。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.06.18）

縣府砸下一千多萬元舉辦的雲林首屆划龍舟賽，共同100多個團體組隊，近2000名選手參加，從16日起經過預賽淘汰後，18日有40多個團體進入決賽，雖然當天雨勢不小，但吸引數千位民眾到場歡迎，場面熱烈。


▲縣府與議會組隊表演，縣長李進勇與議長沈宗隆「先禮後兵」。（圖／記者郭春輝 攝 , 2018.06.18）

縣長李進勇在縣團隊表演「花鼓陣」致詞表示，雲林首次龍舟賽，除讓縣民首度有機會欣賞在地龍舟比賽樂趣外，更希望透過這次比賽，讓國人看到位於雲林海角的口湖宜梧滯洪池如此美麗的秘境，它被喻為「雲林小日月潭」並不為過，未來結合當地漁產與漁村生活，勢必成為雲林最有發展觀光產業潛力的新樂園。


▲李縣長當鼓手，為縣府團隊加油。圖／記者郭春輝攝 , 2018.06.18）

列席的雲嘉南風景管理處處長徐振能也肯定縣府在此一人工湖舉辦龍舟賽行銷的用心，目前該處正在舉辦濱海生活體驗營，未來將結合各地景點及在地特色，營造濱海觀光一日遊、二日遊。

當天龍舟賽，在李進勇與議長沈宗隆先禮後兵，握手致意後，第一組由縣府團隊與縣議會團隊舉行表演賽，結果兩隊實力接近，最後由縣府團隊勝出，贏得在地數千民眾熱烈掌聲。


▲議長沈宗隆與副議長蘇俊豪也上龍舟試身手。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.06.18）

隨後40多組決賽團體陸續登場，大家實力接近，每組競賽都在幾秒內，激烈的競爭，讓民眾看得大呼過癮。
 

關鍵字龍舟民眾爭睹端午節
口湖下寮仔慶端午　抓泥鰍、玩童玩雲林龍舟賽開幕　花鼓助陣行銷雲林

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