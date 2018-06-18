關注氣候變遷學者獲唐獎 台灣呼應減碳

唐獎基金會表示，兩位學者的研究，不但具有科學的創見，同時對全球永續的議題，提供了極好的科學支撐。他們的科學研究，使外界能清楚地了解人類活動是如何的傷害地球環境，而這些科學基礎，是採取行動方案的先決條件。

唐獎基金會今天公布第3屆永續發展獎得主，由詹姆士‧漢森（James Edward Hansen）、維拉布哈德蘭‧拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan）獲得。

（中央社記者余曉涵、陳至中台北18日電）關注氣候變遷的兩位學者獲得唐獎永續發展獎，中研院士劉兆漢今天表示，台灣應減少會影響氣候變遷的氣體排放；環保署副署長詹順貴回應，台灣會加快腳步，減緩溫室氣體的排放。

公佈得獎者發表會中，中研院士劉兆漢表示，這兩位學者的研究對人類福祉很重要，人類社會要持續發展下去 ，一定希望有一個平和的地球氣候。

劉兆漢進一步說，台灣應該儘量減少包括二氧化碳等影響氣候變遷的氣體排放，不只台灣，全世界任何國家都應該要積極去做。

環保署副署長詹順貴接受中央社訪問說，兩位學者的研究證實全球暖化的確存在，台灣也將會加快腳步，減緩溫室氣體的排放。

詹順貴表示，台灣已將國際認定的溫室氣體二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）、氫氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物（PFCs）、 六氟化硫（SF6）、三氟化氮（NF3）等列入減量目標。

詹順貴指出，預計年底前就會訂定第二階段（2020年到2025年）的減量目標 ，以達到2050年溫室氣體排放量降為2005年的50%以下。

詹順貴也說，空污法和溫室氣體減量及管理法會一起研擬策略減量，讓效果互相加乘。

唐獎基金會除了今天揭曉永續發展獎外，19-21日也將陸續揭曉生技醫藥獎、漢學獎跟法治獎。

預計在9月19日展開為期一週的唐獎週，將是台灣首屈一指的國際學術盛會，有來自世界各國及台灣專家學者上萬人共襄盛舉。（編輯：黃瑞弘）1070618