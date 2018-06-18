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中央社

年輕藝術家駐金門 汲取創作新思維

中央社2018/06/18 12:42
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）兩位金門駐縣藝術家高甄?和蘇頤涵，先後在金門駐縣半年。兩人都從離島感受到不同的創作能量，現在金門縣文化局展出成果，期盼觀者能從作品中看到她們的成長。

高甄?和蘇頤涵都是出身國立台灣師範大學美術系，這次畫展展到7月3日。33歲的高甄?對金門風獅爺格外好奇，她說，風獅爺或座落於建築物角落裏，或藏身在草堆裡，尋找過程中彷彿在捉迷藏，又好像與它們對話，從中探究風獅爺對本地居民有的能量和意義。比起閩南其他大型宗教活動，她覺得風獅爺更有深刻的信仰價值。

高甄?共創作19件風獅爺相關作品，她在手抄紙上作畫，把風獅爺和閩南建築結合，並反覆用膠帶貼了又撕、撕了再貼，呈現既東方又前衛的風格。

25歲的蘇頤涵的作品，乍看之下似乎和金門沒有直接關係。但以「風暴與被消失的」3幅畫作為例，從小生長在台北都會區的她說，以往都是透過網路了解森林，從金門植物園循秘境攀登太武山後，讓她對山林有了直接接觸。她說，以前畫風景畫是參考照片作畫，「把自己放在不同的環境裡，創作思維也會不同」。

兩人都是第一次來金門，半年期間玩遍了金門各個角落，也吃了好多美食，一致覺得金門最美的風景就是人。自認個性慢熱的高甄?，初來金門時被本地的阿伯熱情嚇到，還被狗追著跑，印象深刻。蘇?涵則是覺得金門鄉親對待陌生人的熱情發自內心，不同於別處的客套，覺得很窩心。

金門縣文化局張呂坤和感謝兩人把金門的美傳達出去。高甄?覺得，金門對她而言是個「逗點」，「讓我停下來思考人生是否要調整」。高?涵說，離開金門時「錯把金門當故鄉」，有了離鄉的愁緒；她說，在金門收集的記憶片段，都將成為日後創作的動能和素材。(編輯:孫承武)1070618

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