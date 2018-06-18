年輕藝術家駐金門 汲取創作新思維

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）兩位金門駐縣藝術家高甄?和蘇頤涵，先後在金門駐縣半年。兩人都從離島感受到不同的創作能量，現在金門縣文化局展出成果，期盼觀者能從作品中看到她們的成長。

高甄?和蘇頤涵都是出身國立台灣師範大學美術系，這次畫展展到7月3日。33歲的高甄?對金門風獅爺格外好奇，她說，風獅爺或座落於建築物角落裏，或藏身在草堆裡，尋找過程中彷彿在捉迷藏，又好像與它們對話，從中探究風獅爺對本地居民有的能量和意義。比起閩南其他大型宗教活動，她覺得風獅爺更有深刻的信仰價值。

高甄?共創作19件風獅爺相關作品，她在手抄紙上作畫，把風獅爺和閩南建築結合，並反覆用膠帶貼了又撕、撕了再貼，呈現既東方又前衛的風格。