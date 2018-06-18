花博楷模創生館 展現企業奮鬥精神

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中花博各園區展館正加緊設置中，台中市政府今天表示，位於豐原葫蘆墩園區的「楷模創生館」是由市府經發局與4家創業楷模企業合作興建，結合藝術展現企業奮鬥精神。

經發局表示，「楷模創生館」由設計師謝昆霖設計，造型為拔地而起撐起一片天，在空中形成懷抱的姿態，象徵創業的堅毅；建築從地面一路往空中爬升不斷旋轉的造型，代表創業家面對挑戰，靠著實力與毅力扭轉乾坤，勇往直前的奮鬥精神。

經發局指出，楷模創生館將由金瑞瑩工業股份有限公司、光昱金屬有限公司、清新溫泉飯店、歐都納股份有限公司等4家創業楷模企業參與打造，採用可回收的鋼材作桁架、碳化木材作為表皮，打造沒有柱子支撐且屋頂總長度63公尺的飄浮式建築。