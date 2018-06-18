人正真好！妹子包包被偷發文求助　一票乾爹狂喊認養

長得正就是有優勢！日前一名正妹在臉書社團「爆料公社」發文表示自己的包包被偷，希望偷賊能將包包物歸原主，讓她繼續相信人性本善，怎料，貼文一出，卻意外吸引一票乾爹瘋狂「認養」。

該名年輕貌美的女子在臉書社團「爆料公社」上傳一段監視器影片寫道：「提醒大家一定要包包不離身......不然一定跟我一樣，瞬間身無分文。」仔細一看影片發現，原來該名女子的包包被扒手偷走，由於她全身上下只剩包裡的 1900 元現金，必須靠這些錢活到下個月 10 號，所以她急得像熱鍋上的螞蟻趕緊 po 文求助「如果你有在這個社團，我希望你能私密我」，希望偷賊能將包包還給她，讓她繼續相信人心是善良的。