人正真好！妹子包包被偷發文求助　一票乾爹狂喊認養

長得正就是有優勢！日前一名正妹在臉書社團「爆料公社」發文表示自己的包包被偷，希望偷賊能將包包物歸原主，讓她繼續相信人性本善，怎料，貼文一出，卻意外吸引一票乾爹瘋狂「認養」。
該名年輕貌美的女子在臉書社團「爆料公社」上傳一段監視器影片寫道：「提醒大家一定要包包不離身......不然一定跟我一樣，瞬間身無分文。」仔細一看影片發現，原來該名女子的包包被扒手偷走，由於她全身上下只剩包裡的 1900 元現金，必須靠這些錢活到下個月 10 號，所以她急得像熱鍋上的螞蟻趕緊 po 文求助「如果你有在這個社團，我希望你能私密我」，希望偷賊能將包包還給她，讓她繼續相信人心是善良的。
沒想到此文一出，竟意外釣出眾多想「領養」的乾爹：「看到正妹 好想幫助 ~~」「來啦！每天一起吃飯。我付錢」、「我可以養妳」、「《大頭貼決定我的留言》1900 我給妳 不夠我再給妳」、「 大家都在 1900 2000 小弟我 3000 下一位」、「我可以幫忙無助少女」；此外，還有網友憐惜該名正妹的處境：「 1900 要撐到下個月 10 號....好可憐」、「 ....一天可能只能花 85 元左右 我每天一杯可可就要 55 、 70 二擇一 辛苦了」、「 1900 到下個月十號 只有一個字 慘 」。
▲正妹於臉書社團「爆料公社」全文。（圖／截取自臉書社團爆料公社影片）