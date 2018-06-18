又昱被爆和大群館同址 侯辦：自始就設在板橋

（中央社記者王鴻國新北18日電）國民黨新北市長參選人侯友宜競選辦公室對侯妻以「又昱實業有限公司」名義與文大簽訂租賃合約時登記地址，竟與大群館相同的報導表示，「又昱公司」自始就是設在板橋。

侯辦發言人賴冠群表示，侯友宜已經多次說明，租給文大的那一棟房舍是太太家族的財產，娘家成立公司營運，就是依法申報、依法繳稅。

他表示，經向律師洽詢了解，「又昱公司」自始就是設在板橋，並不是公司與文大宿舍同一地址。

賴冠群強調，財產申報是侯友宜所填具，所以填的是財產地址；公司是太太娘家經營，公司登記事務，是公司律師處理。