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中央社

專家：陸半數航太技術 未達國際一流水平

中央社2018/06/18 12:50
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張謙香港18日電）中共解放軍報近日刊登署名文章，指中國大陸超過一半的航天（台稱航太）技術指標未達國際水平，不少領域的關鍵核心技術仍落後於人、受制於人。

解放軍報昨天刊登題為「接續奮鬥，托舉起更多『大國重器』」的文章，作者為謝軍。

文章表示，50多年過去了，經過幾代航太人的接續奮鬥，以「兩彈一星」、載人航太、月球探測為代表的一系列輝煌成就，展現出中國航太事業取得的進步。

特別是近年來，運載火箭升級換代，嫦娥五號蓄勢待發，火星探測正式立項，可謂「多點開花」，為航太強國建設寫下濃墨重彩的一筆。

文章還表示，中國國產航艦下水、海水稻實現測試生產、可燃冰試採成功、量子電腦研製成功等，中國科技如「復興號」一般動力澎湃，「中國智造」的新名片驚豔全球。

但文章指出，在點讚中國科技的同時，「我們也應保持頭腦清醒」。比如，有超過一半的航太技術指標尚未達到國際一流水準，不少領域的關鍵核心技術依然落後於人、受制於人。

文章只簡短提出上述評價，沒有具體提出航太技術在那些方面落後於人。但這已是大陸方面，罕有對自身航太事業作出如此明確的判斷。

至於文章作者，翻查網路資料，北斗導航衛星全球系統首席總設計師也名叫謝軍，他歷任航太科技集團五院504所副所長、所長，北斗二號導航衛星總設計師。

謝軍現任北斗三號工程副總設計師、北斗三號導航衛星首席總設計師；但不清楚這位謝軍，與文章作者是否為同一人。（編輯：林克倫）1070618

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