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印尼人喜官員下鄉視察 政治人物必修課

中央社2018/06/18 12:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達18日專電）印尼還在歡慶開齋節連假，印尼總統佐科威昨天回到梭羅老家過節時，不忘利用空檔Blusukan（下鄉視察）。Blusukan已是從總統到部長、省長的政治必修學分。

印尼開齋節15日登場，開齋節相當於穆斯林的新年，許多民眾都返鄉過節，與家人團圓。開齋節之於印尼人就像春節之於華人，耶誕節之於西方人，是讓所有穆斯林翹首期盼和歡欣鼓舞的盛大節日。

印尼「時代報」（Tempo）報導，佐科威昨天回到梭羅（Solo）老家過節，不忘利用空檔Blusukan一下，走訪街坊鄰里，與民眾和當地商家互動，他也前往梭羅市長辦公室，了解當地的建設發展情形。

Blusukan一詞用在一般人日常生活中的語境就是「到處亂走」的意思，是一種口語化的爪哇語。不過，這個詞用在政治人物可就大不相同了。

Blusukan是指政要、官員等大人物，在未事先通知各地下級單位、即興的情形下，親自到各地去視察，聽取民情，避開地方官僚做假敷衍，同時又能監督官僚平日施政，即類似「即興出訪」、 「下鄉視察」的作法。

這也是印尼總統佐科威的招牌風格。他從政以來，最喜歡Blusukan，成為他親民風格的代名詞。

佐科威曾表示，Blusukan的原則是聽取民情，並表示這也是監督官僚作業的方式。媒體普遍認為佐科威之所以如此廣受民眾愛戴，應歸功於他的Blusukan政策奏效，印尼民眾就喜歡這樣。

佐科威的Blusukan治理風格也在印尼政壇蔚為風潮，帶動其他官員效法。

像是因強力取締非法捕魚外國漁船，而聲名大噪的印尼海洋暨漁業部長蘇西（Susi Pudjiastuti），經常輕裝簡從前往印尼偏鄉視察，了解漁民生活情形。

像是她日前赴東加里曼丹丹絨巴都（Tanjung Batu）訪查時沒有乘坐公務汽車，也沒有一堆隨員護送，而是騎乘一輛打檔機車單獨前往。

蘇西騎乘機車下鄉的照片上傳網路後，吸引許多網友按讚，稱讚她的親民作風。有網友留言「我們想要像這樣的母親出現在街上」，「我們愛你，我們需要你」。

去年就任雅加達省長的阿尼斯（Anies Baswedan）也是常Blusukan。他在開齋節前，輕裝簡從帶著兒子前往雅加達中區的瑟南市集（Pasar Senen）火車站，視察開齋節返鄉旅客的疏運狀況。

火車站裡有眼尖的民眾認出阿尼斯，引發許多民眾上前爭相和他握手致意。阿尼斯也搭乘經濟車箱，和車上乘客話家常，送返鄉旅客一程，親民作風受好評。他趁機鼓勵民眾多利用大眾運輸系統返鄉過節，安全又方便。（編輯：陳惠珍）1070618

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