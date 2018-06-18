拉馬納森獲永續獎 讚唐獎如東方諾貝爾

印度出生的拉馬納森接受中央社記者訪問時表示，他來自亞洲大陸，這是他首次獲得出自亞洲且由台灣頒贈的表揚，對於在印度出生、旅居美國的人而言，實屬至高榮譽。

維拉布哈德蘭．拉馬納森（VeerabhadranRamanathan）是美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）Victor C. Alderson講座教授，也是UCSD斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）雲氣、化學與氣候中心主任。

（中央社記者曹宇帆聖地牙哥17日專電）第三屆唐獎永續發展獎得主、美國加州大學聖地牙哥分校講座教授維拉布哈德蘭．拉馬納森表示，唐獎的規模堪稱與諾貝爾獎並駕齊驅，感謝唐獎與台灣給予他的肯定。

拉馬納森說，幾年前就聽過唐獎，也曾協助他人獲得唐獎提名，記得初次閱讀有關唐獎的介紹，瞭解東亞也正致力打造諾貝爾獎級的獎項。

他表示，就斥資規模、獎金額度與頒獎典禮的盛況而論，唐獎的確面面俱到，堪稱與諾貝爾獎並駕齊驅。

拉馬納森不忘感謝結褵數十年的愛妻說，在他的研究工作領域，太太是重要精神支柱，若不是妻子全力支持，絕對不可能獲得唐獎這項殊榮，「我這說法毫不誇張」。

最後他感謝唐獎教育基金會與台灣，獲頒永續發展獎對他而言，永誌難忘。

拉馬納森是第一個提出「氟氯碳化合物」（CFC）也屬於溫室氣體的學者，同時在「大氣褐色雲」（Atmospheric Brown Cloud）方面的研究獨具開創性，並確認「大氣黑碳」（Atmospheric Black Carbon）是極其重要的溫室氣體。

1987年國際間簽訂的「蒙特婁公約」（MontrealProtocol），限制CFC的使用，可說拉馬納森的研究成果，扮演重要角色。此外，拉馬納森另提出，「非二氧化碳」（non-CO2）溫室氣體對全球暖化所產生的影響等。

唐獎教育基金會表示，拉馬納森的研究創見，對氣候科學的發展及相關政策制定貢獻卓著，並且為公共利益，為永續地球環境而持續努力，無私及慷慨地付出。

因此，唐獎教育基金會宣布，維拉布哈德蘭．拉馬納森獲頒第三屆唐獎永續發展獎，以表彰他在增進氣候變遷的基礎認知與空氣污染對氣候系統衝擊的開創性貢獻。（編輯：郭中翰）1070618